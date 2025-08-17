Andrei Lemnaru l-a amenințat cu bătaia pe Teo, după ce a văzut ce a făcut cu Ella: ”Cât e de mare...”

Drama e în toi la Insula Iubirii! Relația dintre Ella și ispita Teo devine din ce în ce mai intensă, iar apropierea lor nu a mai putut fi trecută cu vederea. Încă din primele zile în Thailanda, Ella s-a lăsat cucerită de farmecul lui Teo, iar gesturile dintre ei au devenit din ce în ce mai îndrăznețe: îmbrățișări, priviri dulci, complimente și momente intime surprinse de camere. Ei bine, Andrei nu a mai rezistat!

Toată această apropiere nu avea cum să rămână fără urmări. În ediția de luni seara, 18 august 2025, fanii emisiunii vor vedea imagini care au pus paie pe foc. Ella și Teo apar în ipostaze extrem de apropiate, iar logodnicul Ellei, Andrei Lemnaru, a reacționat nervos, gata să treacă dincolo de vorbe.

Andrei Lemnaru l-a amenințat cu bătaia pe Teo

Tensiunea a atins cote maxime după ce concurentul a urmărit secvențele cu femeia cu care plănuia nunta, în ipostaze incendiare cu ispita. Furia lui Andrei nu s-a mai putut opri, iar amenințările la adresa lui Teo au lăsat să se înțeleagă că situația ar putea escalada.

„Să nu mi-l aduceți față în față. O să îi pară rău și lui. Să nu îl aduceți pe Teo la mine, că dacă l-ați adus, cât e de mare, îl fac mic!”, a izbucnit Andrei, vizibil afectat de ce a văzut.

Între timp, povestea dintre Ella și ispita care i-a dat lumea peste cap continuă să prindă contur. Cei doi și-au scris bilețele romantice, și-au făcut confesiuni și chiar au discutat despre a merge împreună în casă, uitând complet de logodnicul rămas de cealaltă parte a insulei.

Deși mulți se întreabă dacă Teo chiar are sentimente pentru Ella sau doar își joacă rolul, acesta a mărturisit la testimoniale că între ei „au fost artificii” și că își dorește să o facă să se simtă cât mai bine.

Cuplurile sunt puse la grea încercare, iar episodul de luni promite să fie unul dintre cele mai tensionate din acest sezon.

