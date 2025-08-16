Teo, ispita supremă, nu a mișcat un deget, dar blondina i-a căzut la picioare! Și-a făcut fenta la Nuba: a hipnotizat-o!

Dacă pe Insula Iubirii a făcut istorie cu șarmul lui de cuceritor irezistibil, Teo, „ispita supremă”, demonstrează că statutul său de seducător profesionist nu se oprește odată cu filmările emisiunii. Ba din contră, în viața de zi cu zi pare să joace același rol, fără niciun efort și fără nicio clipă de pauză. Dacă se aștepta cineva ca „bombonelul” să abordeze domnișoare prin club, va fi dezamăgit. Teo știe exact că magnetismul lui lucrează de la sine, iar femeile sunt cele care fac primul pas atunci când e el în preajmă. CANCAN.RO are imagini de senzație cu Teo și…”prada” sa.

Teo, însoțit de câțiva amici, a ieșit să-și facă fenta la Nuba. Nimic spectaculos până aici, însă atmosfera s-a încins rapid odată cu apariția “bombonelului”, care, cum era de așteptat, a devenit centrul atenției fără să facă absolut nimic.

Bine, nu ne miră acest lucru, pare că ispita supremă are o strategie de la care nu se abate în ruptul capului, nu doar în cadrul emisiunii. Atitudinea nonșalantă a lui Teo și zâmbetul fermecător le face pe domnișoare să roiască în jurul lui mai ceva ca albinele la miere. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când o blondină a fost absolut hipnotizată de el.

Teo cucerește domnișoare pe bandă rulantă

Ispita cu mare priză la domnițe pare că nu a venit la club cu…gânduri ascunse. Dar ce să-i faci dacă fetele îl consideră de-a dreptul irezistibil, chiar și atunci când nu depune efort deloc. Teo și-a văzut liniștit de distracție alături de amicii săi, dar a avut grijă să se ridice și să danseze ușor. Acela a fost momentul în care “prada” a căzut în plasă. O domnișoară blondă, zâmbăreață a început să-i dea târcoale “bombonelului”. Iar el, când a văzut cu câtă ușurință a fost “rezolvată” seara, a trecut la atac! S-au așezat amândoi pe canapea, iar el îi șoptea ceva la ureche (poate își dorea să repete episodul cu Ella din toaletă).

În orice caz, blondina părea total cucerită de ispita supremă și afișa un zâmbet până la urechi. Ce să-i faci, femeile nu îi pot rezista nicicum! Unde mai pui că Teo ieșea în evidență și prin prisma outfit-ului pe care îl purta. Un compleu lejer, cu aer exotic și imprimeu în stil marocan, de ziceai că abia s-a întors din Marrakech! E mult, e greu! 😂 Iar el e conștient de atuurile sale!

