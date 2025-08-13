Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. INCREDIBIL ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii

Teo Costache, magnetul suprem al „Insulei Iubirii”, face din nou valuri în Thailanda, la un an după show-ul incendiar alături de Iustina Loghin. Femeile cad pe capete în mrejele lui, dar puține reușesc să intre cu adevărat în universul său intim. În spatele aventurilor pasionale, Teo ascunde o surpriză de proporții. CANCAN.RO a descoperit afacerea secretă care îi toarnă în cont milioane peste milioane!

Revenit pentru a doua oară în Insula Iubirii, după ce în sezonul 8 a făcut ravagii în inima Iustinei Loghin, Teo Costache s-a întors în Thailanda pregătit să dea din nou peste cap liniștea cuplurilor. Și, surpriză-surpriză, nu a durat mult până când Ella, venită în emisiune alături de Andrei, a căzut pradă farmecelor sale.

Dacă în fața camerelor de filmat jonglează cu seducția, în viața reală Teo joacă la alt nivel: al afacerilor de milioane! CANCAN.RO a aflat că celebrul cuceritor este și un antreprenor cu nasul fin pentru afaceri. Deține în Ploiești o firmă de închiriere de toalete ecologice, cu anunțuri vizibile inclusiv pe OLX, unde prețul este de 150 de lei bucata.

Compania, CANAL TRANS, a fost înființată acum 18 ani, dar Teo a preluat frâiele în urmă cu 7 ani, când mama lui, Beatrice Costache, i-a cedat jumătate din acțiuni și l-a numit administrator. Afacerea nu se rezumă doar la toalete ecologice: firma oferă și servicii de vidanjare, evacuare a apelor reziduale, eliminare a deșeurilor, igienizare și alte servicii de mediu.

Afaceri de sute de mii de euro, Rolex de 20.000 € și BMW X6

Și nu vorbim de o mică afacere de cartier: CANAL TRANS a devenit abonată la banii publici, bifând până acum nu mai puțin de 160 de contracte cu statul și nu numai.

Ultimul bilanț oficial, deși nu e actualizat, arată venituri anuale de aproape 350.000 de euro. E clar că, după actualizare, suma ar putea fi și mai impresionantă.

Cu asemenea venituri, e limpede că Teo nu a venit în emisiune pentru bani, ci pentru adrenalină.

Dovadă că are bani la discreție este și faptul că, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Teo a plătit, fără să clipească, 20.000 de euro pentru un Rolex Datejust!

Și nici la capitolul mașină nu stă mai prost. Conduce un BMW X6, cu preț de pornire de 70.000 de euro.

