Teo rupe tăcerea despre scena intimă cu Ella, după ce fanii au acuzat Antena 1 de trucaj: ”O să înțelegeți din episoadele următoare”

Ediția din 18 august a emisiunii „Insula Iubirii” a stârnit un val de reacții intense în rândul publicului, după ce Ella a picat testul loialității și a făcut un pas decisiv către Teo. Deși fanii show-ului au considerat imaginile trucate, ispita masculină a spus adevărul!

Ultima ediție a emisiunii „Insula Iubirii” a adus unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale sezonului, după ce Ella, iubita lui Andrei, a picat testul și s-a apropiat tot mai mult de ispita Teo. Seara petrecută împreună în cadrul unui date a stârnit un val de reacții în rândul fanilor, care s-au împărțit între critici dure și suspiciuni că totul ar fi, de fapt, pus în scenă.

Teo Costache, adevărul despre scenele fierbinți cu Ella

„Chiar încep să cred ca e fake. Pare fake și nereal. Sunt chiar reale cuplurile astea care vin în emisiune sau actori plătiți? Adică, pe bune? Chiar așa fără nicio remușcare să faci treaba asta?

Într-o secvență s-a uitat fix la cameră când era în baie…

Dacă vă uitați atent, toată acțiunea se desfășura în fața camerei, cum se prindea acel unghi perfect.

Doar mie mi se pare că e totul regizat??

Cameră în baie? Unde ați mai pomenit? Eu una nu cred, material trucat.”, au fost doar unele dintre comentarii.

În urmă cu puțin timp, ispita Teo a transmis un mesaj pe rețelele sociale, unde a clarificat că tot ceea ce s-a întâmplat a fost autentic și că nu au știut de existența camerei video în video, locul în care a început momentul intim dintre ei.

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat, nu am ştiut ca sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este „Da”, noi am semnat contract, ştim ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare ca nu e regizat nimic”, a scris Teo Costache pe contul său de Instagram.

Ce spunea Teo Costache după momentele fierbinți

Teo Costache a povestit la scurt timp după date despre ceea ce s-a întâmplat cu Ella. Cu toate că nu și-ar fi dorit să fie văzuți în anumite ipostaze, dorința a fost prea mare și și-au dat frâu liber.

„În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi eram prea mare. A renunțat la inhibiții atât ea, cât și eu”, a declarat Teo, la Insula iubirii.

