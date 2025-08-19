Acasă » Știri » Teo rupe tăcerea despre scena intimă cu Ella, după ce fanii au acuzat Antena 1 de trucaj: ”O să înțelegeți din episoadele următoare”

Teo rupe tăcerea despre scena intimă cu Ella, după ce fanii au acuzat Antena 1 de trucaj: ”O să înțelegeți din episoadele următoare”

De: Redacția CANCAN 19/08/2025 | 21:02
Teo rupe tăcerea despre scena intimă cu Ella, după ce fanii au acuzat Antena 1 de trucaj: ”O să înțelegeți din episoadele următoare”
facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Ediția din 18 august a emisiunii „Insula Iubirii” a stârnit un val de reacții intense în rândul publicului, după ce Ella a picat testul loialității și a făcut un pas decisiv către Teo. Deși fanii show-ului au considerat imaginile trucate, ispita masculină a spus adevărul!

Ultima ediție a emisiunii „Insula Iubirii” a adus unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale sezonului, după ce Ella, iubita lui Andrei, a picat testul și s-a apropiat tot mai mult de ispita Teo. Seara petrecută împreună în cadrul unui date a stârnit un val de reacții în rândul fanilor, care s-au împărțit între critici dure și suspiciuni că totul ar fi, de fapt, pus în scenă.

Teo Costache, adevărul despre scenele fierbinți cu Ella

Momentul a devenit rapid unul dintre cele mai discutate din acest sezon, iar pe rețelele de socializare, povestea dintre cei doi a fost extrem de discutată. (VEZI GALERIA FOTO)

„Chiar încep să cred ca e fake. Pare fake și nereal. Sunt chiar reale cuplurile astea care vin în emisiune sau actori plătiți? Adică, pe bune? Chiar așa fără nicio remușcare să faci treaba asta?

De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor...
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...

Într-o secvență s-a uitat fix la cameră când era în baie…

Dacă vă uitați atent, toată acțiunea se desfășura în fața camerei, cum se prindea acel unghi perfect.

Doar mie mi se pare că e totul regizat??

Cameră în baie? Unde ați mai pomenit? Eu una nu cred, material trucat.”, au fost doar unele dintre comentarii.

În urmă cu puțin timp, ispita Teo a transmis un mesaj pe rețelele sociale, unde a clarificat că tot ceea ce s-a întâmplat a fost autentic și că nu au știut de existența camerei video în video, locul în care a început momentul intim dintre ei.

„Aviz tuturor!

Nu este nimic regizat, nu am ştiut ca sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este „Da”, noi am semnat contract, ştim ce am semnat la casting.

O să înțelegeți din episoadele următoare ca nu e regizat nimic”, a scris Teo Costache pe contul său de Instagram. 

Ce spunea Teo Costache după momentele fierbinți

Teo Costache a povestit la scurt timp după date despre ceea ce s-a întâmplat cu Ella. Cu toate că nu și-ar fi dorit să fie văzuți în anumite ipostaze, dorința a fost prea mare și și-au dat frâu liber.

„În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi eram prea mare. A renunțat la inhibiții atât ea, cât și eu”, a declarat Teo, la Insula iubirii.

 

CITEȘTE ȘI: Cum arăta Teo Cosmin de la Insula iubirii 2025 pe vremea când nu avea fațete sau mușchi. Fanii Antena 1 nu l-ar fi recunoscut

Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. INCREDIBIL ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii

Tags:
Iți recomandăm
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Știri
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Știri
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și...
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Gandul.ro
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce...
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din lumina reflectoarelor de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? A dispărut din...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
Click.ro
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar...
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Digi 24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
Digi24
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți...
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi...
Ce a ajuns să facă Oana Lis ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis! Blondina nu vrea sub nicio formă să-și lase soțul în azil: „I-am promis”
kanald.ro
Ce a ajuns să facă Oana Lis ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis! Blondina...
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
kfetele.ro
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot...
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”....
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși...
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în soare
Capital.ro
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în...
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate
evz.ro
Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
Gandul.ro
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează...
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
as.ro
Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp...
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii...
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
radioimpuls.ro
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu:...
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Fanatik.ro
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți suntem de un atac cibernetic de proporții
Fanatik.ro
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți...
Știrile zilei, 14 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 14 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt
Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ...
Jaguaru` de la Insula Iubirii, prins în ofsaid cu o minoră! ”Amore, o să fii cu mine!” Reacția ispitei: ”Zicea că se omoară!”
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Insula din Europa unde localnicii traiesc în rulote și corturi. Motivul: costul chiriilor a explodat!
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Încă o crimă zguduie România! O femeie din Constanța a fost ucisă cu toporul de iubitul ei
Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost ...
Alain Delon, uitat de proprii copii. Motivul pentru care Anthony, Anouchka și Alain-Fabien nu au fost prezenți la parastasul de un an al tatălui lor
Vezi toate știrile
×