Cum arăta Ella de la Insula iubirii, înainte de operații? S-a tunat de toți banii, înainte să-l cunoască pe Teo

Un nou sezon Insula Iubirii a luat startul, iar acum toată atenția este concentrată pe noii concurenți ai show-ului de la Antena 1. Publicul a cunoscut cuplurile, dar și ispitele și deja au fost trase primele concluzii. Unul dintre cuplurile care își testează în acest an relația este cel format din Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Cum arăta blondina înainte să se lasă pe mâna medicului estetician?

Unul dintre cele mai controversate cupluri din acest an de la Insula Iubirii este cel format din Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi au o relație de mai bine de trei ani, sunt logodiți și urmează să facă nunta. Însă, înainte de marele eveniment au decis să își supună relația testului din Thailanda.

Așa cum spuneam, înainte să ajungă în fața altarului, Andrei și Ella au decis să își testeze relația la Insula Iubirii. Cei doi au programată nunta pentru această toamnă, iar în contextul pregătirilor pentru acest eveniment important, ambii parteneri au decis să apeleze la o serie de intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Andrei este cel care a mărturisit că atât el, cât și partenera sa și-au dorit să arate impecabil în ziua cea mare, așa că nu s-au sfiit să apeleze la ajutorul medicului estetician. Tânărul a dat-o de gol pe Ella și a mărturisit că aceasta a făcut câteva modificări estetice, printre care implanturi mamare, liposucție 360 și alte proceduri menite să-i ofere un plus de încredere în sine.

„Am și eu operații estetice. Liposucție, Skin Tightening, High definition, Ginecomastia, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine.

Și Ella are intervenții, am fost în aceeași perioadă. Și-a pus implanturi, Skin Tightening, High definition, liposucție 360. Am făcut până să venim la Insulă, special pentru nuntă”, a spus Andrei Lemnaru în emisiune.