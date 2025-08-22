Ella a provocat un ”tsunami” la Insula Iubirii, dar stai să vezi cum arată sora ei, pe care o ține ascunsă! Alexandra poate intra ca ispită supremă în vila băieților

Toată România a vorbit zilele acestea despre scenele interzise dintre Ella și Teo, de la Insula Iubirii, care s-au iubit în baia vilei din Thailanda, unde sunt cazați, chiar înainte de nunta programată în septembrie cu Andrei! Dar surprizele nu se opresc aici: Ella păstrează și alte secrete incredibile, iar unul dintre ele e chiar în sânul familiei! CANCAN.RO are toate detaliile și imagini fabuloase!

Ella Vișan a devenit, fără doar și poate, „bomboana de pe tort” al acestui sezon incendiar al Insulei Iubirii! Când a pășit alături de logodnicul ei, Andrei, pe tărâmul tentațiilor din Thailanda, nimic nu prevestea cutremurul ce avea să le dinamiteze relația. Dar… surpriză! Ispita Teo a intrat în scenă și, fără să-și propună neapărat, a reușit să arunce în aer logodna celor doi.

Și nu oricum! Ella și Teo au fost surprinși în scene XXX într-una dintre băile vilei în care sunt cazați. Momentele fierbinți au devenit rapid subiect de discuție peste tot, iar reacțiile celor implicați au fost cel puțin neașteptate.

Dacă unii ar fi jurat că Andrei va face un scandal monstru, acesta… a început să râdă atunci când a văzut imaginile cu logodnica lui în ipostaze intime cu ispita! În schimb, Ella, care părea irezistibil atrasă de Teo, a avut o atitudine surprinzătoare a doua zi: l-a respins și s-a comportat ciudat. Unii spun că semnele arată clar că relația ei cu Andrei era deja compromisă înainte să vină în emisiune și că amândoi ascund multe secrete.

Iar noi am aflat unul care sigur va face valuri!

Deși Ella nu a vorbit niciodată public despre familia ei, CANCAN.RO a descoperit că are o soră. Și nu orice soră, ci una care ar fi făcut senzație pe Insulă dacă ar fi fost ispită: Alexandra, o tânără superbă, care întoarce toate privirile!

Ella își ține sora ascunsă

Surprinzător este că, deși cele două par să aibă o legătură apropiată, Ella alege să o țină departe de ochii publicului, neafișându-se cu ea pe rețelele de socializare.

În schimb, Alexandra se mândrește cu sora ei celebră și nu ezită să o arate lumii.

Un alt detaliu interesant pe care nu-l știați despre Ella Vișan este că, de când a plecat să lucreze la muncă în UK, a încercat marea cu sarea în tot felul de domenii. Și dacă acum se laudă cu o carieră de specialistă în marketing digital, cu studii făcute pe bune în acest sens, începuturile ei nu au fost deloc atât de strălucitoare.

Ella a bifat joburi care mai de care mai neașteptate: a trecut printr-o shaormerie, unde face promovare chiar și astăzi, dar și printr-o firmă de curățat geamuri, unde experiența s-a încheiat înainte să plece în Thailanda, la Insula Iubirii.

