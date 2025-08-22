Acasă » Exclusiv » Ella a provocat un ”tsunami” la Insula Iubirii, dar stai să vezi cum arată sora ei, pe care o ține ascunsă! Alexandra poate intra ca ispită supremă în vila băieților

Ella a provocat un ”tsunami” la Insula Iubirii, dar stai să vezi cum arată sora ei, pe care o ține ascunsă! Alexandra poate intra ca ispită supremă în vila băieților

De: Keva Iosif 22/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Toată România a vorbit zilele acestea despre scenele interzise dintre Ella și Teo, de la Insula Iubirii, care s-au iubit în baia vilei din Thailanda, unde sunt cazați, chiar înainte de nunta programată în septembrie cu Andrei! Dar surprizele nu se opresc aici: Ella păstrează și alte secrete incredibile, iar unul dintre ele e chiar în sânul familiei! CANCAN.RO are toate detaliile și imagini fabuloase!

Ella Vișan a devenit, fără doar și poate, „bomboana de pe tort” al acestui sezon incendiar al Insulei Iubirii! Când a pășit alături de logodnicul ei, Andrei, pe tărâmul tentațiilor din Thailanda, nimic nu prevestea cutremurul ce avea să le dinamiteze relația. Dar… surpriză! Ispita Teo a intrat în scenă și, fără să-și propună neapărat, a reușit să arunce în aer logodna celor doi.

Și nu oricum! Ella și Teo au fost surprinși în scene XXX  într-una dintre băile vilei în care sunt cazați. Momentele fierbinți au devenit rapid subiect de discuție peste tot, iar reacțiile celor implicați au fost cel puțin neașteptate.

Dacă unii ar fi jurat că Andrei va face un scandal monstru, acesta… a început să râdă atunci când a văzut imaginile cu logodnica lui în ipostaze intime cu ispita! În schimb, Ella, care părea irezistibil atrasă de Teo, a avut o atitudine surprinzătoare a doua zi: l-a respins și s-a comportat ciudat. Unii spun că semnele arată clar că relația ei cu Andrei era deja compromisă înainte să vină în emisiune și că amândoi ascund multe secrete.

Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac lucrări de modernizare
Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac...
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR...

Iar noi am aflat unul care sigur va face valuri!

Deși Ella nu a vorbit niciodată public despre familia ei, CANCAN.RO a descoperit că are o soră. Și nu orice soră, ci una care ar fi făcut senzație pe Insulă dacă ar fi fost ispită: Alexandra, o tânără superbă, care întoarce toate privirile!

Ella își ține sora ascunsă

Surprinzător este că, deși cele două par să aibă o legătură apropiată, Ella alege să o țină departe de ochii publicului, neafișându-se cu ea pe rețelele de socializare.

În schimb, Alexandra se mândrește cu sora ei celebră și nu ezită să o arate lumii.

Un alt detaliu interesant pe care nu-l știați despre Ella Vișan este că, de când a plecat să lucreze la muncă în UK, a încercat marea cu sarea în tot felul de domenii. Și dacă acum se laudă cu o carieră de specialistă în marketing digital, cu studii făcute pe bune în acest sens, începuturile ei nu au fost deloc atât de strălucitoare.

Ella a bifat joburi care mai de care mai neașteptate: a trecut printr-o shaormerie, unde face promovare chiar și astăzi, dar și printr-o firmă de curățat geamuri, unde experiența s-a încheiat înainte să plece în Thailanda, la Insula Iubirii.

Citește și: Teo e doar o ispită?! S-a ”scăpat” și a spus părerea lui reală despre Ella. Blondina a fost șocată să audă asta

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” mamei
Exclusiv
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile”…
Alex Pițurcă a pupat-o, ei i s-a ridicat fustița! Brunețica l-a cucerit pe fiul fostului selecționer
Exclusiv
Alex Pițurcă a pupat-o, ei i s-a ridicat fustița! Brunețica l-a cucerit pe fiul fostului selecționer
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
Mediafax
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt...
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din...
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Mediafax
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Parteneri
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Click.ro
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești...
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
WOWBiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele...
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de...
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Digi 24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin
Digi24
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania...
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal...
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila s-a stins din viață în brațele tatălui său: „Nu vreau să mor!” Cauza decesului este cutremurătoare
kanald.ro
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila...
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin...
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
kfetele.ro
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a...
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
WOWBiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut...
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în România. Cât costă
go4it.ro
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în...
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele
Fanatik.ro
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile,...
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
Fanatik.ro
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin:...
Pensionarii din România care renunță la pensia pe card. Refuză să mai scoată banii de la bancomat
Capital.ro
Pensionarii din România care renunță la pensia pe card. Refuză să mai scoată banii de...
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!
Romania TV
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Vladimir Putin și-a modificat fața. Secretul liderului de la Kremlin: Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat
Capital.ro
Vladimir Putin și-a modificat fața. Secretul liderului de la Kremlin: Uitați-vă la fața lui, vedeți...
Dezastrul pe care creatura îl lasă în urma sa pe teritoriul României este inimaginabil
evz.ro
Dezastrul pe care creatura îl lasă în urma sa pe teritoriul României este inimaginabil
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
Gandul.ro
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot...
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: Te baţi cu morile de vânt, nu e bine
as.ro
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: Te baţi cu morile...
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de...
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video
Fanatik.ro
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și...
Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au parte de peisaje de poveste, lanțuri muntoase și rezervații naturale
Fanatik.ro
Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au parte de...
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” ...
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” mamei
Alex Pițurcă a pupat-o, ei i s-a ridicat fustița! Brunețica l-a cucerit pe fiul fostului selecționer
Alex Pițurcă a pupat-o, ei i s-a ridicat fustița! Brunețica l-a cucerit pe fiul fostului selecționer
Show de senzație la Exatlon! ”Războinicii” și ”Faimoșii” români nu au iertat la inaugurare!
Show de senzație la Exatlon! ”Războinicii” și ”Faimoșii” români nu au iertat la inaugurare!
Furtuna a făcut ravagii în 15 județe! Un tânăr de numai 18 ani a murit după ce acoperișul desprins ...
Furtuna a făcut ravagii în 15 județe! Un tânăr de numai 18 ani a murit după ce acoperișul desprins al unei case s-a prăbușit peste el
Gata cu scandalurile în Centrul Vechi al Capitalei! Autoritățile montează camere performante cu recunoaștere ...
Gata cu scandalurile în Centrul Vechi al Capitalei! Autoritățile montează camere performante cu recunoaștere facială și detecție de arme
Filmul de pe Netflix care i-a pus pe jar pe români! Lider neașteptat în topul preferințelor
Filmul de pe Netflix care i-a pus pe jar pe români! Lider neașteptat în topul preferințelor
Vezi toate știrile
×