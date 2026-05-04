Apariție îngrijorătoare a actriței Olivia Wilde. Fanii o compară acum cu Gollum din „Stăpânul inelelor”

Actrița de la Hollywood, Olivia Wilde, a decis să clarifice lucrurile pentru fanii ei, după ce a avut o apariție filmată care a îngrozit internetul. Vedeta internațională a șocat cu un look vizibil slăbit și cearcăne pufoase, motiv pentru care internauții o compară acum cu Gollum din „Stăpânul inelelor”. Dar cum justifică ea incidentul?
Actrița și regizoarea, în vârstă de 42 de ani, a șocat cu apariția sa din 24 aprilie de la Festivalul Internațional de Film de la San Francisco. Olivia Wilde își promova noul film, „The Invite”, și a acordat un interviu care s-a viralizat ca pâinea caldă.
Vedeta a părut vizibil mai slabă, cu structura osoasă a feței mai proeminentă și cearcănele pufoase. După ce internetul a făcut zeci de glume pe seama ei, comparând-o cu celebrul Gollum din „Stăpânul inelelor”, Olivia Wilde clarifică lucrurile. Aceasta a publicat sâmbătă, 2 mai, un clip pe Instagram Stories pe care l-a primit de la fratele ei. În el, actrița era comparată cu personajul din film.
„Lasă-l pe fratele tău mai mic să-ți dea cea mai mare porție de…”, a scris Wilde în descrierea clipului, care a ales să poarte o șapcă de baseball care i-a acoperit mult fața.
„Olivia Wilde, vrei să comentezi zvonurile recente că ești un cadavru reînviat?”, spune fratele ei, Charlie Cockburn, pe video.
Vedeta de la Hollywood a explicat motivul pentru care chipul ei a părut transfigurat în interviul acordat la Festivalul Internațional de Film de la San Francisco.
„Ascultă, e vorba de un obiectiv tip fish-eye. Nu știu de ce eram atât de aproape de cameră. Nu era nevoie. Asta nu e realitatea. Și recunosc, e acesta cel mai bun unghi al meu? Arătam eu cel mai bine? Nu. Nu, e șocant. E o imagine șocantă”, a răspuns ea, privind spre cameră.
În continuare, aceasta a ținut să îi spună fratelui său, dar și publicului care a urmărit imaginile, că „nu este moartă”.
„Mai ai și alte întrebări?”, l-a întrebat în glumă, înainte să adauge: „Nu sunt moartă.”
După ce imaginile video au fost publicate pe rețelele sociale, fanii nu s-au abținut de la comentarii. Mulți au fost uluiți de aspectul nesănătos al regizorului de 42 de ani și au lăsat comentarii acide.
„Operatorul chiar nu a ajutat deloc aici”, a spus un internaut.
„Arată de parcă ar fi găsit Inelul Unic”, a comentat altcineva, făcând referire la celebra franciză fantasy.
