Apariție îngrijorătoare a actriței Olivia Wilde. Fanii o compară acum cu Gollum din „Stăpânul inelelor”

Actrița de la Hollywood, Olivia Wilde, a decis să clarifice lucrurile pentru fanii ei, după ce a avut o apariție filmată care a îngrozit internetul. Vedeta internațională a șocat cu un look vizibil slăbit și cearcăne pufoase, motiv pentru care internauții o compară acum cu Gollum din „Stăpânul inelelor”. Dar cum justifică ea incidentul?

Actrița și regizoarea, în vârstă de 42 de ani, a șocat cu apariția sa din 24 aprilie de la Festivalul Internațional de Film de la San Francisco. Olivia Wilde își promova noul film, „The Invite”, și a acordat un interviu care s-a viralizat ca pâinea caldă.

Apariție îngrijorătoare a actriței Olivia Wilde

Vedeta a părut vizibil mai slabă, cu structura osoasă a feței mai proeminentă și cearcănele pufoase. După ce internetul a făcut zeci de glume pe seama ei, comparând-o cu celebrul Gollum din „Stăpânul inelelor”, Olivia Wilde clarifică lucrurile. Aceasta a publicat sâmbătă, 2 mai, un clip pe Instagram Stories pe care l-a primit de la fratele ei. În el, actrița era comparată cu personajul din film.

„Lasă-l pe fratele tău mai mic să-ți dea cea mai mare porție de…”, a scris Wilde în descrierea clipului, care a ales să poarte o șapcă de baseball care i-a acoperit mult fața. „Olivia Wilde, vrei să comentezi zvonurile recente că ești un cadavru reînviat?”, spune fratele ei, Charlie Cockburn, pe video.

Cum explică actrița apariția ei șocantă

Vedeta de la Hollywood a explicat motivul pentru care chipul ei a părut transfigurat în interviul acordat la Festivalul Internațional de Film de la San Francisco.

„Ascultă, e vorba de un obiectiv tip fish-eye. Nu știu de ce eram atât de aproape de cameră. Nu era nevoie. Asta nu e realitatea. Și recunosc, e acesta cel mai bun unghi al meu? Arătam eu cel mai bine? Nu. Nu, e șocant. E o imagine șocantă”, a răspuns ea, privind spre cameră.

În continuare, aceasta a ținut să îi spună fratelui său, dar și publicului care a urmărit imaginile, că „nu este moartă”.

„Mai ai și alte întrebări?”, l-a întrebat în glumă, înainte să adauge: „Nu sunt moartă.”

Fanii fac mișto de actrița de la Hollywood

După ce imaginile video au fost publicate pe rețelele sociale, fanii nu s-au abținut de la comentarii. Mulți au fost uluiți de aspectul nesănătos al regizorului de 42 de ani și au lăsat comentarii acide.

„Operatorul chiar nu a ajutat deloc aici”, a spus un internaut. „Arată de parcă ar fi găsit Inelul Unic”, a comentat altcineva, făcând referire la celebra franciză fantasy.

