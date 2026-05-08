E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”

După o perioadă lungă în care a ales să stea departe de lumina reflectoarelor și să își trăiască viața într-un registru mult mai discret, Mihaela Rădulescu pare pregătită pentru un nou început. Iată despre ce este vorba!

Vedeta revine în atenția publicului într-un moment delicat din viața sa, la scurt timp după pierderea lui Felix Baumgartner, omul alături de care a trăit una dintre cele mai intense povești de dragoste din showbiz-ul european. Deși în ultimii ani aparițiile sale au fost rare, iar activitatea din televiziune aproape inexistentă, tot mai multe semne arată că fosta prezentatoare își dorește să își reconstruiască imaginea publică și să revină treptat în media și în online.

Mihaela Rădulescu revine în media

Mihaela Rădulescu a surprins publicul după ce a apărut într-o campanie elegantă și atent construită vizual, semn că pregătește o nouă etapă profesională. Imaginea sa continuă să inspire rafinament, forță și eleganță, iar această revenire pare gândită strategic, într-un moment în care interesul publicului pentru personalitățile autentice din televiziunea românească a crescut din nou. Într-o industrie dominată de influenceri apăruți peste noapte, Mihaela Rădulescu rămâne una dintre puținele figuri emblematice care au reușit să își păstreze notorietatea.

Se pare că vedeta a apelat și la o firmă care să o ajute în noul drum în mediul online, iconictalentsunited. Aceștia au transmis un mesaj pe Instagram prin care spun că Mihaela s-a alăturat echipei lor.

Ani la rând, vedeta a preferat să se retragă din agitația televiziunii și să își concentreze atenția asupra vieții personale. Stabilită o bună perioadă în afara țării, aceasta a ales discreția și aparițiile extrem de selective.

Moartea lui Felix a reprezentat însă un moment de cotitură. Cei apropiați spun că perioada care a urmat a fost una extrem de grea pentru Mihaela Rădulescu, care s-a retras aproape complet din spațiul public. În ultimele luni însă, schimbările au început să devină vizibile. Aparițiile mai dese în mediul online, proiectele noi și colaborările din zona de imagine sugerează că vedeta încearcă să își regăsească echilibrul și să transforme durerea într-un nou început profesional.

Mihaela Rădulescu a transmis în mediul online o imagine cu ea și Felix în care a spus că bărbatul ar fi fost foarte mândru de alegerile pe care le-a făcut.

„Ar fi fost atât de mândru de mine acum, așa cum a fost mereu.”, a scris ea.

