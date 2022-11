Cum arată familia lui Corneliu Vadim Tudor la 7 ani de la moartea „Tribunului”. Ce spunea Lidia, una dintre fiicele sale, despre ziua de naștere a lui

Astăzi, 28 noiembrie 2022, Corneliu Vadim Tudor ar fi împlinit vârsta de 73 de ani. În cadrul unui interviu, Lidia, una dintre fiicele sale, a povestit despre modul în care alegea „Tribunul” să își serbeze ziua de naștere. Iată detaliile mai jos, în articol.

Au trecut șapte ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. Astăzi, 28 noiembrie 2022, „Tribunul” ar fi împlinit vârsta de 73 de ani. În cadrul unui interviu, Lidia, una dintre fiicele sale, a povestit despre modul în care alegea Corneliu Vadim Tudor să își serbeze ziua de naștere.

Lidia a mărturisit faptul că „Tribunul” și-a serbat ziua de naștere o singură dată, când împlinise 55 de ani, însă la insistențele familiei.

„O singură dată și-a serbat ziua de naștere, când a împlinit 55 de ani, și asta pentru că noi am insistat. În rest, de ziua lui făcea ce făcea de obicei. Îi plăcea foarte mult să primească flori și cadouri. Îi plăcea să sărbătorească prin muncă (n.r. de ziua lui), dar era o zi specială. Pentru că era genul de om căruia îi plăcea să fie în centrul atenției.

Noi n-am fost în niciun an la parada de Ziua Națională. Nu ne lua, dar el era prezent acolo, în fiecare an, cu sființenie. Își pregătea discursul, pregătea numărul special din România Mare, vestimentația pentru parada de Ziua Națională, pentru recepție. Pentru el asta era cea mai mare sărbătoare din an: Ziua Națională a României”, a mărturisit Lidia la Antena 3 CNN.

Citește și CORNELIU VADIM TUDOR I-A PREVESTIT ÎN SOMN MOARTEA LUI FLORIN CONDURĂȚEANU!

Fiicele lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia (31 de ani) și Eugenia (26 de ani) sunt alături de mama lor, Doina. Lidia se ocupă, în prezent, și de mai multe proiecte în memoria tatăl său.

Citește și PROPUNEREA PE CARE VADIM TUDOR I-A FĂCUT-O CELUI MAI EXPERIMENTAT TRAVESTIT AL ROMÂNIEI. MADAME CLARENCE: ”N-AM VRUT ȘI AM TOT LUNGIT-O!”

Corneliu Vadim Tudor a murit la 65 de ani

Corneliu Vadim Tudor, fost senator și fondator al Partidului România Mare, a decedat pe 14 septembrie 2015, la 65 de ani. Moartea a survenit ca urmare a unui infarct. Ajunsese la Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei după ce i s-a făcut rău. Starea ”Tribunului” s-a agravat și a suferit infarctul. A fost operat, dar avea să-și piardă viața nu după mult timp. A fost înmormântat la Cimitirul Ghencea, acolo unde familia sa are două locuri de veci. Potrivit Lidiei, Corneliu Vadim Tudor şi-a prevestit moartea.

Vezi și CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ZECILE DE MII DE CĂRȚI ALE LUI CORNELIU VADIM TUDOR. „S-AR RĂSUCI ÎN MORMÂNT!”. APROPIAȚII FAMILIEI „TRIBUNULUI” FAC DEZVĂLUIRI ULUITOARE