O româncă celebră face senzație în Turcia: a atras atenția unui miliardar și toată lumea vorbește despre idila lor

De: Veronica Mavrodin 11/12/2025 | 12:57
Monica Hill, cunoscută drept „puștoaica lui Bote” după relația cu designerul Cătălin Botezatu, a fost surprinsă alături de un om de afaceri turc, nimeni altul decât fostul iubit al actriței Hande Erçel.

Monica Hill face furori în Turcia. Românca noastră este în vizor cu o nouă idilă, însă nu oricum, ci cu un miliardar turc, care ar fi chiar fostul iubit al celei mai mediatizate vedete din Turcia.

Potrivit unor surse media internaționale, actrița Hande Erçel s-a despărțit recent de Hakan Sabancı, moștenitorul unei dintre cele mai bogate familii din Turcia, după aproape trei ani de relație intens mediatizată.

După despărțire, miliardarul în vârstă de 34 de ani, a ieșit din nou la vânătoare.

Numele acestuia a început să fie asociat cu alte personalități din lumea mondenă, inclusiv cu Monica Hill. Românca ar fi fost observată recent în anturajul acestuia.

Potrivit presei din Turcia, Hakan Sabancı a fost văzut recent alături de Naz Şahin, presupusa fostă iubită a DJ-ului Mahmut Orhan, apariție care a stârnit noi speculații despre o posibilă relație. Aceștia și-au făcut apariția la o petrecere mondenă, însă surpriza e alta. Potrivit jurnaliștilor turci, la aceeași petrecere, Hakan Sabancı a început să urmărească pe rețelele sociale pe românca noastră, Monica Hill.

Cine e Monica Hill

Monica Hill, poreclită la începuturile carierei „puștoaica lui Bote”, a ajuns pe primele pagini ale tabloidelor în 2018, când a avut o relație celebrul designer Cătălin Botezatu. În CV-ul său, tânăra menționează titluri precum Miss Romania 2017, Miss Model of The World 2018 și Top Model of The World 2019.A colaborat cu nume sonore din industria românească, precum Romanița Iovan și George Hojbotă, iar mai târziu și-a făcut simțită prezența și pe scene internaționale, în Italia și Grecia.

