Acasă » Știri » Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington

Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington

De: Paul Hangerli 11/12/2025 | 14:24
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington

Casa Albă nu a mai văzut un asemenea cutremur de la scandalul cu redecorarea Casei Albe, pe care Donald Trump a umplut-o efectiv de aur și obiecte aurii. Ornamente aurii pe tavan, tocurile ușilor și șemineu. Chiar și heruvimii sculptați din interiorul tocurilor ușilor au fost vopsiți în aur. O puteți denumi deja Casa Aurie! De data asta, epicentrul scandalului se numește „Melania”!

Prima Doamnă, fost fotomodel, frumusețe sloveno-americană ca din reclame la parfum, eleganță la nivel de îți cad dinții de invidie, și proaspătă patroană de casă de producție de film. Da, Muse Films s-a lansat oficial, iar lansarea n-a fost una timidă! Direct cu anunțul unui documentar despre Melania însăși. Care se va numi, cum altfel, decât „Melania”. Simplu, eficient, feminin, grandios. Ca ea. Aici începe soap opera-ul american.

Melania Trump și-a lansat propria casă de producție de film

De cum a apărut anunțul, Instagram, X, TikTok și Facebook au explodat mai rău ca artificiile de 4 iulie. Toată lumea se ceartă, ca într-un cartier rău famat din New York. Democrații spun că Trump aruncă cu banii contribuabililor în soția sa, de parcă să găsească niște milioane de dolari în propriul buzunar chiar ar fi o problemă pentru el. Fanii republicani ai Melaniei o dau invers: Melania ar fi exact visul american 2025, o femeie puternică, mai degrabă antreprenoare decât influenceriță.

Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Melania Trump. Sursa foto: Hepta

Leftiștii woke sunt însă cei mai deranjați. Aceștia cer, nici mai mult nici mai puțin decât deportarea Melaniei. Documentarul „Melania” încă nu are trailer, poster sau frunzuliță de informație concretă, dar deja e cel mai discutat film al anului. Criticii încă n-au văzut nimic, dar îl urăsc. Republicanii încă n-au înțeles nimic, dar îl iubesc. Leftiștii sunt efectiv în pragul colapsului. Ce știm sigur e că Melania nu face nimic cu jumătate de măsură. A fost fotomodel de top, a cucerit moda europeană, apoi America, apoi Casa Albă. E elegantă, misterioasă, tăcută, dar cu o privire de femeie care știe exact ce face. Acum cucerește filmul. Scandal național? Și mai bine! Scandalul vinde!

CITEȘTE ȘI: Decorul de Crăciun al Melaniei Trump dă internetul peste cap! Americanii s-au crucit când au văzut cu ce a împodobit Casa Albă

NU RATA: Casa Albă n-a mai văzut așa ceva! Trump a transformat Biroul Oval în cea mai exclusivistă gală a anului

Tags:
Iți recomandăm
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Știri
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de Sus
Știri
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu…
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul...
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”
Digi 24
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt...
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
go4it.ro
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de ...
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de Sus
Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele
Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Sejur de Crăciun la preț de nimic în pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă o noapte de cazare la ...
Sejur de Crăciun la preț de nimic în pensiunea Monicăi Anghel. Cât costă o noapte de cazare la ”Sfânta Elena”
Vezi toate știrile
×