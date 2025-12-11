Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington

Casa Albă nu a mai văzut un asemenea cutremur de la scandalul cu redecorarea Casei Albe, pe care Donald Trump a umplut-o efectiv de aur și obiecte aurii. Ornamente aurii pe tavan, tocurile ușilor și șemineu. Chiar și heruvimii sculptați din interiorul tocurilor ușilor au fost vopsiți în aur. O puteți denumi deja Casa Aurie! De data asta, epicentrul scandalului se numește „Melania”!

Prima Doamnă, fost fotomodel, frumusețe sloveno-americană ca din reclame la parfum, eleganță la nivel de îți cad dinții de invidie, și proaspătă patroană de casă de producție de film. Da, Muse Films s-a lansat oficial, iar lansarea n-a fost una timidă! Direct cu anunțul unui documentar despre Melania însăși. Care se va numi, cum altfel, decât „Melania”. Simplu, eficient, feminin, grandios. Ca ea. Aici începe soap opera-ul american.

Melania Trump și-a lansat propria casă de producție de film

De cum a apărut anunțul, Instagram, X, TikTok și Facebook au explodat mai rău ca artificiile de 4 iulie. Toată lumea se ceartă, ca într-un cartier rău famat din New York. Democrații spun că Trump aruncă cu banii contribuabililor în soția sa, de parcă să găsească niște milioane de dolari în propriul buzunar chiar ar fi o problemă pentru el. Fanii republicani ai Melaniei o dau invers: Melania ar fi exact visul american 2025, o femeie puternică, mai degrabă antreprenoare decât influenceriță.

Leftiștii woke sunt însă cei mai deranjați. Aceștia cer, nici mai mult nici mai puțin decât deportarea Melaniei. Documentarul „Melania” încă nu are trailer, poster sau frunzuliță de informație concretă, dar deja e cel mai discutat film al anului. Criticii încă n-au văzut nimic, dar îl urăsc. Republicanii încă n-au înțeles nimic, dar îl iubesc. Leftiștii sunt efectiv în pragul colapsului. Ce știm sigur e că Melania nu face nimic cu jumătate de măsură. A fost fotomodel de top, a cucerit moda europeană, apoi America, apoi Casa Albă. E elegantă, misterioasă, tăcută, dar cu o privire de femeie care știe exact ce face. Acum cucerește filmul. Scandal național? Și mai bine! Scandalul vinde!

