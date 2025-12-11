Acasă » Știri » Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 13:49
Lidia Buble la gala Elle
Palatul Parlamentului a fost scena unei seri pline de strălucire și creativitate pe 10 decembrie 2025, când ELLE România a organizat cea de-a 13-a ediție a ELLE Style Awards, marcând astfel 28 de ani de activitate pe piața locală. Evenimentul a adus împreună personalități din lumea modei, a cinematografiei, a muzicii și a creatorilor de conținut, într-o atmosferă vibrantă, unde glamourul și inovația vestimentară au fost la cote maxime.

Covorul roșu a fost dominat de ținute spectaculoase, fiecare invitat interpretând într-un mod personal și original tema serii: Avant-Garde. Aceasta a oferit o libertate creativă evidentă, transformând seara într-o veritabilă paradă a imaginației vestimentare. Siluetele nonconformiste, combinațiile de culori neașteptate și accentele de design futurist au transformat fiecare apariție într-un moment memorabil, în care moda și arta s-au intersectat fără compromisuri.

Ce ținută a purtat Lidia Buble

Printre aparițiile remarcabile, ținuta aleasă de Lidia Buble a atras imediat atenția prin originalitate și curaj estetic. Artista a abordat tema Avant-Garde printr-o combinație vizuală inedită: o bluză supradimensionată, neagră, combinată cu ciorapi albi cu buline negre, care au creat un contrast puternic și ludic.

Pantofii roșii au completat ansamblul, adăugând o notă vibrantă și dramatică, în timp ce machiajul și coafura au recreat atmosfera nerealistă, aproape de basm, evocând o estetică ce amintește de universul lui „Alice în Țara Minunilor”. Părul, într-o nuanță aprinsă de roșu și aranjat într-o manieră nonconformistă, a întărit senzația de fantezie și creativitate extremă.

Lidia Buble la gala Elle

Invitata specială a serii, Mădălina Ghenea, a fost recompensată cu premiul ELLE Woman, o recunoaștere a carierei sale internaționale și a impactului său în domeniile filmului, modei și culturii pop. (VEZi AICI)

Gazdele serii, Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu, au asigurat un ritm alert și o tranziție fluidă între momentele de premiere și momentele artistice, menținând energia evenimentului la cote înalte. Muzica a fost reprezentată de trupa HVNDS.

×