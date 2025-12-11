Acasă » Știri » 6 luni de la moartea Teodorei Marcu, tânăra gravidă împușcată mortal de fostul iubit. Alex Marcu nu-și poate reveni nici acum: ”Este o situație foarte delicată”

6 luni de la moartea Teodorei Marcu, tânăra gravidă împușcată mortal de fostul iubit. Alex Marcu nu-și poate reveni nici acum: ”Este o situație foarte delicată”

De: Denisa Iordache 11/12/2025 | 13:33
6 luni de la moartea Teodorei Marcu, tânăra gravidă împușcată mortal de fostul iubit. Alex Marcu nu-și poate reveni nici acum: ”Este o situație foarte delicată”
Alex Marcu nu își poate reveni
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Au trecut 6 luni de la moartea Teodorei Marcu. Data de 31 mai 2025 va rămâne marcată de tragedia care a lăsat un copil fără mamă și un soț îndurerat fără femeia alături de care voia să își petreacă întreaga viață. Alex Marcu, răpus în continuare de dispariția tinerei, a vorbit despre chinul prin care trece. Toate detaliile în articol.

Teodora Marcu a fost omorâtă cu sânge rece, în mijlocul zilei, în vestitul cartier de lux Cosmopolis. În acea zi a petrecut câteva ore minunate la locul de joacă alături de fiica ei și o vecină, însă pe drumul de întoarcere spre casă și-a găsit sfârșitul. A fost luată la țintă cu o armă de foc, iar apoi executată chiar sub ochii micuței, de Robert Lupu. Femeia a murit în timp ce își ținea un copil în brațe și altul în burtă. Cazul a șocat o țară întreagă și a stârnit revoltă.

Alex Marcu nu își poate reveni

După ce a comis fapta cutremurătoare, criminalul și-a luat viața. Robert Lupu a fost găsit fără suflare în apropiere, după ce s-a împușcat singur.

Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Acum, după mai bine de 6 luni de la tragedia care a marcat nu doar familia Teodorei, ci și întreaga țară, soțul acesteia face declarații dureroase. Bărbatul își găsește greu cuvintele când vine vorba despre cea mai neagră zi din viața lui, nu poate vorbi despre Teodora și se chinuie din răsputeri să se concentreze doar asupra creșterii micuței lor de doar 3 ani care a rămas fără mamă.

„Nu este nimic de spus. Nu am un răspuns, e foarte, foarte greu. Chiar nu pot să vorbesc prea multe, dar e foarte greu. Nu pot să dezvolt o discuție și trebuie să mă înțelegeți, mă întorc în trecut și, dacă îmi aduc aminte, mi-e din ce în ce mai greu. Trebuie să mă concentrez pe fată. Este o situație foarte, foarte delicată”, a spus soțul Alex Marcu.

CITEȘTE ȘI:

Gestul SFÂŞIETOR făcut de Alex Marcu în memoria soţiei. Și-a deschis sufletul, la trei luni de la moartea Teodorei: ”Încerc să-mi controlez gândurile!”

Ce s-a găsit în telefonul lui Robert Lupu, criminalul Teodorei Marcu! Anchetatorii au finalizat expertiza informatică

Tags:
Iți recomandăm
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Știri
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Știri
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul...
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este...
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Click.ro
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă:...
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”
Digi 24
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt...
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
go4it.ro
Cât costă TV-ul gigant cu diagonala de aproape 3 metri? Are preț de SUV second-hand
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp
Gandul.ro
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Melania Trump, în mijlocul unui scandal. Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru părinți: „Doza nocivă” care le distruge vederea copiilor
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de ...
Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de Sus
Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele
Recunoști vedeta din imagine?! S-a îmbrăcat așa la Gala Elle și toți au făcut ochii cât cepele
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Curs valutar BNR, 11 decembrie 2025. Ce raport euro-leu au românii azi
Vezi toate știrile
×