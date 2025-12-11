6 luni de la moartea Teodorei Marcu, tânăra gravidă împușcată mortal de fostul iubit. Alex Marcu nu-și poate reveni nici acum: ”Este o situație foarte delicată”

Au trecut 6 luni de la moartea Teodorei Marcu. Data de 31 mai 2025 va rămâne marcată de tragedia care a lăsat un copil fără mamă și un soț îndurerat fără femeia alături de care voia să își petreacă întreaga viață. Alex Marcu, răpus în continuare de dispariția tinerei, a vorbit despre chinul prin care trece. Toate detaliile în articol.

Teodora Marcu a fost omorâtă cu sânge rece, în mijlocul zilei, în vestitul cartier de lux Cosmopolis. În acea zi a petrecut câteva ore minunate la locul de joacă alături de fiica ei și o vecină, însă pe drumul de întoarcere spre casă și-a găsit sfârșitul. A fost luată la țintă cu o armă de foc, iar apoi executată chiar sub ochii micuței, de Robert Lupu. Femeia a murit în timp ce își ținea un copil în brațe și altul în burtă. Cazul a șocat o țară întreagă și a stârnit revoltă.

Alex Marcu nu își poate reveni

După ce a comis fapta cutremurătoare, criminalul și-a luat viața. Robert Lupu a fost găsit fără suflare în apropiere, după ce s-a împușcat singur.

Acum, după mai bine de 6 luni de la tragedia care a marcat nu doar familia Teodorei, ci și întreaga țară, soțul acesteia face declarații dureroase. Bărbatul își găsește greu cuvintele când vine vorba despre cea mai neagră zi din viața lui, nu poate vorbi despre Teodora și se chinuie din răsputeri să se concentreze doar asupra creșterii micuței lor de doar 3 ani care a rămas fără mamă.

„Nu este nimic de spus. Nu am un răspuns, e foarte, foarte greu. Chiar nu pot să vorbesc prea multe, dar e foarte greu. Nu pot să dezvolt o discuție și trebuie să mă înțelegeți, mă întorc în trecut și, dacă îmi aduc aminte, mi-e din ce în ce mai greu. Trebuie să mă concentrez pe fată. Este o situație foarte, foarte delicată”, a spus soțul Alex Marcu.

CITEȘTE ȘI:

Gestul SFÂŞIETOR făcut de Alex Marcu în memoria soţiei. Și-a deschis sufletul, la trei luni de la moartea Teodorei: ”Încerc să-mi controlez gândurile!”

Ce s-a găsit în telefonul lui Robert Lupu, criminalul Teodorei Marcu! Anchetatorii au finalizat expertiza informatică