Rețeta de cozonaci fără lapte. Sunt la fel de delicioși ca cei clasici!

De: Alina Drăgan 13/12/2025 | 08:30
Rețetă de cozonaci (babe) fără lapte

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar gospodinele deja au început să își contureze planurile pentru masa festivă. Printre bucatele tradiționale fără de care nu poate exista o masă festivă se numără cozonacul, mai ales dacă vorbim de masa de Crăciun. Acest preparat rămâne vedeta incontestabilă, așa că am pregătit o rețetă delicioasă, care asigură un cozonac ca la carte, chiar și fără lapte.

Cozonacul este vedeta mesei de Crăciun. Fie că este umplut cu nucă, cacao, stafide sau rahat, acest desert pufos și aromat aduce în fiecare an nostalgia copilăriei și bucuria întâlnirilor în familie. Totuși, nu de puține ori se întâmplă ca unele ingrediente să lipsească tocmai atunci când ne apucăm de frământat.

Laptele, unul dintre elementele de bază ale rețetei clasice, poate fi uneori o provocare – fie din motive alimentare, fie pur și simplu pentru că nu se găsește în casă în acel moment. Vestea bună este că tradiția poate fi dusă mai departe fără griji chiar și în acest caz. Există rețete de cozonaci care ies la fel de pufoși, gustoși și parfumați, chiar și fără lapte.

Rețetă de cozonaci (babe) fără lapte

Rețeta de cozonaci fără lapte este una simplă, care asigură un aluat pufos și gustos chiar dacă unul din ingredientele din rețeta clasică lipsește.

Ingrediente:

  • 600 grame făină
  • 150 grame unt topit
  • 150 grame unt proaspăt
  • 10 gălbenușuri
  • 60 grame migdale
  • 120 grame zahăr
  • coaja de la o lămâie
  • o lingură jumătate de drojdie de bere
  • un pahar mic de rom

Mod de preparare

Pentru un cozonac ca la carte trebuie să acorzi o atenție deosebită aluatului. Începem cu 600 grame făină, 150 grame unt topit şi 150 grame unt proaspăt. Se freacă untul proaspăt cu 10 gălbenușuri de ou, unul după altul. Se pune câte un ou şi două linguri de făină în unt.

Mai apoi se adaugă și cele 60 grame de migdale pisate, 120 grame de zahăr, coaja de la o lămâie, o lingură şi jumătate drojdie de bere şi puţină sare. Toate acestea se frământă timp de jumătate de oră, iar apoi se adaugă și romul. Aluatul se frământă, din nou, cu determinare.

După ce aluatul este gata se pune în formele unse înainte cu unt și presărate cu pesmet. Se lasă la odihnit, iar apoi se unge cu puțin ou deasupra. Se pun cozonacii în cuptor și se lasă 45 de minute, fără a se umbla la ei. După ce timpul s-a scurs, dacă s-au rumenit prea tare se pune pe deasupra hârtie umedă, și se mai lasă la cuptor încă 15 minute.

Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete

Secretele din bucătăria bunicii: rețeta de gogoși cu drojdie de bere. Se preparau încă din Ajunul Crăciunului!

