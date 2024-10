Afacerea în care Jorge își investește banii. După succesul din Năvodari, acum își încearcă norocul în Pipera

Jorge este în lumina reflectoarelor de multă vreme, însă puțină lume știe că pe lângă activitatea din showbiz, acesta a intrat și pe piața imobiliarelor. În urmă cu ceva timp a investit o sumă considerabilă în câteva apartamente pe care le-a cumpărat în Năvodari. Iar pentru că lucrurile au mers bine, acum acesta se extinde și în Capitală. Jorge și partenera sa au făcut noi investiții și prind aripi în domeniul imobiliarelor.

În urmă cu ceva timp, Jorge decidea să intre în domeniul imobiliarelor, așa că și-a cumpărat cinci apartamente pe litoralul românesc, în Năvodari. În aceasta vară a fost primul sezon în care a scos bani din investiția sa, iar câștigurile au fost pe măsură, așa că acesta a decis să se extindă.

Așa cum spuneam, Jorge a intrat în „jocul" imobiliarelor, iar în urmă cu ceva timp își cumpăra cinci apartamente pe litoralul românesc, pentru care a scos din buzunar aproximativ 600.000 de euro. Investiția s-a dovedit una bună, așa că acesta a decis să se extindă.

De această dată, Jorge și partenera sa au decis să investească în câteva apartamente în Capitală, în zona Pipera. Deja a început renovările, iar planul este să închirieze locuințele pe termen lung. Acesta speră ca afacerea să fie cel puțin la fel de profitabilă precum aceea de pe litoral.

„Da, în Pipera e o investiție pe termen lung, acolo trebuie să dăm la închiriat pe termen lung. Muncesc și am și eu piticii mei pe creier. Nu știu! De când eram mic visam să am multe apartamente, asta era ceva ce îmi doream”, a declarat Jorge, potrivit click.ro .

Dacă în Capitală Jorge abia a început să pună lucrurile pe roate, în ceea ce privește afacerea sa de pe litoral, aceasta deja i-a adus și primii bani. Vedeta a profitat din plin de sezonul estival ce s-a încheiat și se arată optimist în ceea ce privește recuperare investiției.

„Nu m-am îmbogățit peste noapte, muncesc pentru asta. Într-adevăr, da, am făcut niște investiții anul ăsta și așteptăm lumea la mare, la noi la mare e cel mai frumos. Oriunde te-ai duce, tot acasă îți place. Și, la malul mării, da, am investit în niște apartamente la mare, le-am mobilat superb pe malul mării, într-un complex cu infinity pool, cu jacuzzi, cu spa, e foarte frumos.

Păi, în luna iunie, de exemplu, am avut 500 de lei pe noapte. E un studio cu capacitate de două, patru persoane. Adică pot veni doi părinți cu doi copii. Dar, în luna iulie, am înțeles de la ceilalți vecini, că pentru noi e primul an, undeva la 1.000 de lei pe noapte a fost, anul trecut, sau 1.200, cel mai scump în vârf de vară. Dar asta pentru câteva nopți. În rest, 600-700 la început de iulie, cam așa. E convenabil pentru că avem și bucătării utilate și oamenii își pot găti acolo un mic dejun. Sunt și plajele care sunt foarte frumoase. Și plaja aceea, cum era odată, cu nisip fin și mai scurtă, nu mergi kilometri, ceea ce e un lucru minunat”, declara Jorge, în urmă cu ceva timp.