Jorge a făcut dezvăluirea despre soția lui, după 11 ani de la nuntă! Nu va uita asta niciodată: ”Am leșinat!”

Jorge și Ramona Prodea au celebrat 11 ani de căsătorie în luna august, cei doi reușind să rămână o familie unită și să treacă peste momentele dificile din relație. Au împreună un băiat, iar fiecare are din relația anterioară câte o fată. Partenera de viață a artistului este complimentată pentru modul în care arată, diferența de vârstă de 10 ani dintre cei doi fiind practic insesizabilă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Ramona Prodea a dezvăluit ce s-a întâmplat la propriu nuntă, în urmă cu 11 ani, când a șocat pe toată lumea – soț, familie și prieteni – în momentul în care a leșinat în biserică.

Jorge și Ramona Prodea s-au numărat printre cei 340 de invitați de la nunta Lorei și a lui Ionuț Ghenu, care a avut loc sâmbătă seară în Snagov. Pe cele două cupluri le leagă o prietenie de peste un deceniu, care s-a legat la filmările unei emisiuni.

CANCAN.RO: Bun gasit! Sunteți alături de Lora în cea mai importantă zi din viața ei. Povestește-mi despre prietenia care vă leagă.

Jorge: Suntem alături și de Lora și de Ghenu. Ne cunoaștem de foarte mulți ani, încă de la „Te cunosc de undeva” de prin 2013, cam așa. Avem o prietenie longevivă și ne face plăcere să fim aici, alături de ei în momentul acesta mult așteptat. Toată lumea aștepta: când se mărită Lora?

Ramona Prodea: „Ca și element deosebit este că eu am leșinat în biserică”

CANCAN.RO: Ce sfaturi le dați? Voi aveți experiență, sunteți căsătoriți de 11 ani.

Jorge: Da, avem 11 ani de când ne-am căsătorit. Sfaturi? Nu suntem noi în măsură să dăm sfaturi nimănui. Ce le urez în schimb este să iubească fiecare părticică din celălalt și să meargă mereu înainte, să nu se oprească niciodată, ăsta este îndemnul meu pentru toți proaspăt căsătoriții, nu doar pentru Lora și Ghenu.

CANCAN.RO: Să dăm un pic timpul înapoi și să îmi povestiți cum a fost la nunta voastră.

Ramona Prodea: Acum 11 ani. La nunta noastră a fost diferit, deosebit, pentru că noi am făcut-o într-un resort, afară, în Turcia, cu familia și cu prietenii foarte apropiați. Și ca și element deosebit este că eu am leșinat în biserică.

CANCAN.RO: Din cauza emoțiilor?

Ramona Prodea: Nu știu exact de ce, pur și simplu am leșinat exact la punctul culminant. A fost o chestie așa, care a rămas.

Jorge: Are multe trucuri soția mea, mă surprinde mereu și cu un leșin, iată! A fost parcă acum o viață, dar parcă alaltăieri, eu așa am simțit ultimii 11 ani. S-au întâmplat foarte multe lucruri, s-au întâmplat și bune și rele, important este că suntem astăzi aici, rezultatul alegerilor și deciziilor noastre. Până la urmă asta e important: să fii fericit cu alegerile pe care le-ai făcut și să te bucuri de prezent.

CANCAN.RO: Te-ai lăsat furată la nuntă sau nu?

Ramona Prodea: La noi a fost puțin diferită nunta, nici nu avea unde să mă fure. Nu a fost cazul.

Jorge: „Am învățat de la Ramona cum să fiu un om mai bun”

CANCAN.RO: Ai furat-o pentru o viață întreagă.

Ramona Prodea: Mi-a furat inima!

Jorge: Asta nu știu dacă am furat-o sau mi s-a dat pentru o viață întreagă. S-a lăsat pe mâna mea cum ar veni, dar știu că tot ce îmi doresc este să fim sănătoși și atunci când suntem fericiți să fim în același stadiu mental și emoțional ca și atunci când suntem triști. Să ne bucurăm de toate experiențele, fiecare lucru din viața noastră vine cu un motiv. Chiar și atunci, în momentele mai dificile să găsim și găsim soluții să trecem peste.

CANCAN.RO: Într-un cuplu fiecare învață de la celălalt. Ce ai învățat tu de la Jorge și ce ai învățat tu de la Ramona?

Ramona Prodea: Cred că am învățat foarte mult pe partea de perseverență de la soțul meu. El este unul dintre cei mai perseverenți oameni pe care eu îi cunosc și am învățat și iubirea pas cu pas cu el.

Jorge: Eu am învățat să fiu mai bun. Soția mea încă de când am cunoscut-o, eu eram un tip focusat foarte mult pe carieră și profesional și financiar și când o întrebam ce își dorești de la viață, ea îmi răspundea: “să fiu mai bună!”. Înnebuneam când îmi spunea „să fiu mai bună”. Nu înțelegeam lucrul ăla atunci, era acum vreo 12 ani. Am înțeles pe parcursul căsniciei noastre ce înseamnă și asta am învățat de la ea cum să fiu un om mai bun, un tată mai bun, să pun suflet în lucrurile pe care le fac.

Foto: Instagram

