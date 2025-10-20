Acasă » Știri » Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”

Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”

De: Anca Chihaie 20/10/2025 | 19:17
Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”
Foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Jorge este în culmea fericirii! Familia sa s-a mărit cu o fetiță și totul a fost distribuit pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj a transmis artistul!

Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi o veste care a adus un val de emoție și bucurie în mediul online: familia sa s-a mărit cu o nouă „fetiță”. Momentul a fost surprins în câteva imagini pline de tandrețe, publicate pe rețelele de socializare. Admiratorii au reacționat imediat, umplând secțiunea de comentarii cu urări și mesaje de felicitare.

Familia lui Jorge s-a mărit!

Zilele trecute, familia lui Jorge a avut parte de un moment plin de bucurie. Artistul a anunțat că familia lui s-a mărit cu încă o „fetiță” specială. O pisicuță adorabilă, pe nume Sunny a intrat în familia artistului. Micuța felină a devenit rapid centrul atenției în casa Papagheorghe, mai ales pentru mezinul familiei, care s-a atașat imediat de noul companion. Numele, ales chiar de fiul artistului, pare să se potrivească perfect cu personalitatea jucăușă și luminoasă a noii membre a familiei.

„Familia noastră se mărește! O să mai avem în familia noastră o fetiță. Îți vine să crezi? Noua noastră membră a familiei este Sunny, o pisică. David i-a pus numele, este adorabilă. E născută în aceeași zi cu mine. Incredibil, cine ar fi crezut așa ceva. Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”, a transmis Jorge, pe Instagram.

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Jorge și pisica/Foto: Instagram

Coincidența a făcut ca pisicuța să fie născută chiar în aceeași zi cu Jorge, un detaliu care a stârnit emoție și bucurie în familia sa. Artistul, cunoscut pentru energia și optimismul său, a împărtășit vestea cu urmăritorii din mediul online, unde a primit sute de mesaje de felicitare din partea fanilor, încântați de noua adăugare din familia Papagheorghe.

„Să vă bucurați de ea😻!”, „Vaaai….❤️ Ce rasa e pisicuța? E adorabila”, „Doamne ! Cât bine o să aducă în viețile voastre, acest suflețel mic și scump”,. „Foarte bine ai facut!Este o alegere perfecta!”, au fost doar câteva mesaje ale internauților.

În timp ce acasă a apărut un nou motiv de zâmbet, Jorge a ales să-și marcheze recent împlinirea vârstei de 43 de ani într-un mod cu totul diferit față de alți ani. De această dată, nu a organizat petreceri fastuoase și nu a fost în centrul atenției; în schimb, a preferat să transforme ziua sa într-un gest de generozitate. Artistul a petrecut aniversarea alături de 24 de copii proveniți din centre sociale, oferindu-le o zi plină de surprize, jocuri și bucurie.

( VEZI ȘI: Jorge şi-a lăsat soţia fără cuvinte în ziua în care au împlinit 12 ani de căsătorie. Ce s-a întâmplat în Santorini: “A fost șocată! Nu se aştepta” )

Tags:
Iți recomandăm
Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte 111 persoane sunt cazate în hotelurile din Capitală
Știri
Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte 111 persoane sunt…
Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci
Știri
Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa…
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două...
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Gandul.ro
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk
Adevarul
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită...
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
Click.ro
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu...
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Digi 24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune...
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională și discriminatorie
Digi24
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională...
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și...
Tragedie în familia unui mare fotbalist! Fiul său a murit la doar 21 de ani, în urma unui accident de tractor
kanald.ro
Tragedie în familia unui mare fotbalist! Fiul său a murit la doar 21 de ani,...
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
WOWBiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp...
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi...
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
go4it.ro
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Fanatik.ro
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai...
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Go4Games
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România pentru costurile comune
Capital.ro
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România...
Ultima pensie din 2025 vine cu un bonus, dar nu pentru toți pensionarii. Venituri înghețate în 2026
evz.ro
Ultima pensie din 2025 vine cu un bonus, dar nu pentru toți pensionarii. Venituri înghețate...
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
Gandul.ro
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit intr-un cumplit accident de tractor
radioimpuls.ro
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit...
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său are o funcție importantă în România
Fanatik.ro
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său...
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui...
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte ...
Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte 111 persoane sunt cazate în hotelurile din Capitală
Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au ...
Actrița de la PRO TV, cascadorie la 7 metri înălțime! Oamenii au scos telefoanele s-o filmeze: “M-au legat și m-au ridicat cu o macara”
Fosta antrenoare de la CSM București, reținută de Poliție în aeroport: ”M-au interogat despre ...
Fosta antrenoare de la CSM București, reținută de Poliție în aeroport: ”M-au interogat despre documente și plăți”
Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci
Doliu în lumea fotbalului! Portarul de 18 ani a fost găsit mort, după ce a căzut în plasa unor escroci
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
Ana Monteanu a fost găsită moartă în locuința unde lucra ca badantă. 2 copii au rămas acum orfani ...
Ana Monteanu a fost găsită moartă în locuința unde lucra ca badantă. 2 copii au rămas acum orfani de mamă
Vezi toate știrile
×