Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”

Jorge este în culmea fericirii! Familia sa s-a mărit cu o fetiță și totul a fost distribuit pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj a transmis artistul!

Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi o veste care a adus un val de emoție și bucurie în mediul online: familia sa s-a mărit cu o nouă „fetiță”. Momentul a fost surprins în câteva imagini pline de tandrețe, publicate pe rețelele de socializare. Admiratorii au reacționat imediat, umplând secțiunea de comentarii cu urări și mesaje de felicitare.

Familia lui Jorge s-a mărit!

Zilele trecute, familia lui Jorge a avut parte de un moment plin de bucurie. Artistul a anunțat că familia lui s-a mărit cu încă o „fetiță” specială. O pisicuță adorabilă, pe nume Sunny a intrat în familia artistului. Micuța felină a devenit rapid centrul atenției în casa Papagheorghe, mai ales pentru mezinul familiei, care s-a atașat imediat de noul companion. Numele, ales chiar de fiul artistului, pare să se potrivească perfect cu personalitatea jucăușă și luminoasă a noii membre a familiei.

„Familia noastră se mărește! O să mai avem în familia noastră o fetiță. Îți vine să crezi? Noua noastră membră a familiei este Sunny, o pisică. David i-a pus numele, este adorabilă. E născută în aceeași zi cu mine. Incredibil, cine ar fi crezut așa ceva. Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”, a transmis Jorge, pe Instagram.

Coincidența a făcut ca pisicuța să fie născută chiar în aceeași zi cu Jorge, un detaliu care a stârnit emoție și bucurie în familia sa. Artistul, cunoscut pentru energia și optimismul său, a împărtășit vestea cu urmăritorii din mediul online, unde a primit sute de mesaje de felicitare din partea fanilor, încântați de noua adăugare din familia Papagheorghe.

„Să vă bucurați de ea😻!”, „Vaaai….❤️ Ce rasa e pisicuța? E adorabila”, „Doamne ! Cât bine o să aducă în viețile voastre, acest suflețel mic și scump”,. „Foarte bine ai facut!Este o alegere perfecta!”, au fost doar câteva mesaje ale internauților.

În timp ce acasă a apărut un nou motiv de zâmbet, Jorge a ales să-și marcheze recent împlinirea vârstei de 43 de ani într-un mod cu totul diferit față de alți ani. De această dată, nu a organizat petreceri fastuoase și nu a fost în centrul atenției; în schimb, a preferat să transforme ziua sa într-un gest de generozitate. Artistul a petrecut aniversarea alături de 24 de copii proveniți din centre sociale, oferindu-le o zi plină de surprize, jocuri și bucurie.

