Bucurie mare în familia lui Jorge! Artistul a făcut anunțul: ”Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”

Jorge este în culmea fericirii! Familia sa s-a mărit cu o fetiță și totul a fost distribuit pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj a transmis artistul!
Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi o veste care a adus un val de emoție și bucurie în mediul online: familia sa s-a mărit cu o nouă „fetiță”. Momentul a fost surprins în câteva imagini pline de tandrețe, publicate pe rețelele de socializare. Admiratorii au reacționat imediat, umplând secțiunea de comentarii cu urări și mesaje de felicitare.
Zilele trecute, familia lui Jorge a avut parte de un moment plin de bucurie. Artistul a anunțat că familia lui s-a mărit cu încă o „fetiță” specială. O pisicuță adorabilă, pe nume Sunny a intrat în familia artistului. Micuța felină a devenit rapid centrul atenției în casa Papagheorghe, mai ales pentru mezinul familiei, care s-a atașat imediat de noul companion. Numele, ales chiar de fiul artistului, pare să se potrivească perfect cu personalitatea jucăușă și luminoasă a noii membre a familiei.
„Familia noastră se mărește! O să mai avem în familia noastră o fetiță. Îți vine să crezi? Noua noastră membră a familiei este Sunny, o pisică. David i-a pus numele, este adorabilă. E născută în aceeași zi cu mine. Incredibil, cine ar fi crezut așa ceva. Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”, a transmis Jorge, pe Instagram.
Coincidența a făcut ca pisicuța să fie născută chiar în aceeași zi cu Jorge, un detaliu care a stârnit emoție și bucurie în familia sa. Artistul, cunoscut pentru energia și optimismul său, a împărtășit vestea cu urmăritorii din mediul online, unde a primit sute de mesaje de felicitare din partea fanilor, încântați de noua adăugare din familia Papagheorghe.
„Să vă bucurați de ea😻!”, „Vaaai….❤️ Ce rasa e pisicuța? E adorabila”, „Doamne ! Cât bine o să aducă în viețile voastre, acest suflețel mic și scump”,. „Foarte bine ai facut!Este o alegere perfecta!”, au fost doar câteva mesaje ale internauților.
În timp ce acasă a apărut un nou motiv de zâmbet, Jorge a ales să-și marcheze recent împlinirea vârstei de 43 de ani într-un mod cu totul diferit față de alți ani. De această dată, nu a organizat petreceri fastuoase și nu a fost în centrul atenției; în schimb, a preferat să transforme ziua sa într-un gest de generozitate. Artistul a petrecut aniversarea alături de 24 de copii proveniți din centre sociale, oferindu-le o zi plină de surprize, jocuri și bucurie.
( VEZI ȘI: Jorge şi-a lăsat soţia fără cuvinte în ziua în care au împlinit 12 ani de căsătorie. Ce s-a întâmplat în Santorini: “A fost șocată! Nu se aştepta” )