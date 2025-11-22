Acasă » Exclusiv » Întâmplarea care l-a șocat pe Jorge: “Nu-mi pun viața în pericol pentru niște bani” | EXCLUSIV

Întâmplarea care l-a șocat pe Jorge: "Nu-mi pun viața în pericol pentru niște bani" | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 22/11/2025 | 14:54
Întâmplarea care l-a șocat pe Jorge: “Nu-mi pun viața în pericol pentru niște bani” | EXCLUSIV
Jorge a luat, de-a lungul timpului, deciziile potrivite pentru binele lui și al familiei. Artistului îi merge bine pe toate planurile și reușește să echilibreze balanța între muzică, afaceri, podcast, emisiuni TV și familie. Prezent la filmările pentru PROTEVELION 2026, Jorge a făcut bilanțul acestui an, dar ne-a vorbit și despre planul pentru Crăciun. De revelion, un lucru e sigur: nu va cânta! În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artistul ne-a povestit despre întâmplarea care l-a șocat în noaptea dintre ani și care l-a determinat să ia această decizie.

Jorge este un artist atipic și chiar el o spune! În timp ce alți artiști își dublează onorariile de revelion, el spune pas cântărilor. Iată și de ce nu se clintește de la decizia luată în urmă cu 18 ani.

Jorge: „Ăsta a fost un lucru benefic în 2025”

CANCAN.RO: Al câtelea PROTEVELION este pentru tine?

Jorge: Al treilea Protevelion la rând, ceea ce este o continuitate, este un talisman minunat la început de an.

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Jorge: A fost un an fabulos, cel mai bun an din viața mea de până acum și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am muncit foarte mult, am ales mai bine și mi-am organizat mai bine timpul. Ăsta a fost un lucru benefic în 2025. M-am focusat doar pe lucrurile care funcționează și care îmi umplu sufletul și care mă ajută să evoluez. M-am eliberat de acele locuri din minte unde mă agățam de lucruri care nu au funcționat și am ieșit din victimizarea aia și am început să fiu mai recunoscător pentru tot ce am. Cel mai bun lucru pe care am reușit să-l fac în 2025 a fost să fiu mai recunoscător cu viața mea și cu tot ce am.

Jorge este un artist atipic care nu cântă în noaptea dintre ani

CANCAN.RO: Dar cum ai te-ai debarasat de trecut, de lucrurile care nu îți făceau bine?

Jorge: Cartea pe care am scris-o anul ăsta – Ceapa Sufletului se numește – m-a ajutat foarte mult să înțeleg retrăind așa în timp ce scriam toate lucrurile prin care am trecut în viață. Este un ghid practic de cum să îți dai foi de pe suflet până ajungi la miez, acolo unde ești tu cu adevărat ca om și să te reîntorci la cine ești tu autentic. Este ca un ghidaj cu afirmații vindecătoare, cu metode de a ierta, cum să integrezi situațiile și momentele mai grele din viață. E o carte motivațională și inspirațională.

Jorge: „Eu nu-mi pun viața în pericol pentru niște bani”

CANCAN.RO: Cum arată sărbătorile de iarnă?

Jorge: Ce e foarte tare în acest an este că vom petrece din nou toți cinci Crăciunul. E un lucru frumos când copiii cresc și vor să petreacă Crăciunul cu noi, este cea mai mare răsplată.

CANCAN.RO: De Revelion nu cânți.

Jorge: De Revelion nu lucrez niciodată. Sunt un artist atipic. Eu prefer să mă bucur de trecerea dintre ani, nu îmi place să alerg într-o noapte disperat după bani, nu cred în energia asta a începutului de an să te duci în 3-4 locații. E totuși o noapte în care știu mulți o speculează și e o oportunitate poate, dar pentru mine e mai importantă viața și în noaptea de revelion se întâmplă foarte multe.  Am văzut foarte multe de-a lungul carierei mele și la două încercări pe care le-am avut în acești 20 de ani de când sunt în showbiz am zis: nu, nu mai fac asta niciodată.

CANCAN.RO: La ce te referi?

 Jorge: Mă refer la siguranța pe străzi, pentru că atunci când alergi într-o localitate în alta, mai ales în țară unde e ceață mare sau între munți este foarte periculos și e foarte multă gheață în noaptea de revelion pe stradă, așa că eu aleg să stau în București. Mi s-a întâmplat ca dintr-o localitate în alta să nu mai vedem nimic în fața ochilor și să fie o vijelie atât de mare, asta se întâmpla undeva prin 2007-2008, 18 ani cred că sunt de atunci și am zis că eu nu o să mai fac asta niciodată. Eu nu-mi pun viața în pericol pentru niște bani.

