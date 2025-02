Ce i-a spus Adrian Minune fiicei sale Karmen, atunci când a aflat că pleacă în Asia Express. N-a vrut să audă de așa ceva

Karmen Minune rupe tăcerea! Ce i-a spus tatăl ei, Adrian Minune, în momentul în care a aflat că pleacă în Asia Express! Nici nu a vrut să audă așa ceva! Cine este persoana care a motivat-o pe artistă să participe la celebra competiție? Chiar ea a făcut dezvăluirile! Vă prezentăm cele mai recente declarații!

Karmen Minune a acceptat provocarea „Asia Express”, acolo unde va face echipă cu prietena ei, Olga. Vedeta recunoaște că apropiații nu au fost de acord cu decizia ei! Lui Adi Minune nu i-a picat prea bine vestea!

Artistei nu îi este ușor, mai ales pentru că va fi nevoită să stea departe de fiica ei, Sofi. Cu toate acestea, faptul că a trecut prin numeroase schimbări anul acesta a ambiționat-o să-și ia inima în dinți!

„Cine m-a motivat? Răspunsul e simplu: Olga m-a motivat să merg în Asia Express. Asta pentru că este o persoană extrem de puternică, lângă care nu mi-e frică să întâmpin dificultăți sau situații neașteptate. Mi-a fost mereu greu să plec de lângă Sofi (n. red.: fetița ei) când a venit vorba despre acest proiect. Anul ăsta am trecut prin multe schimbări și am zis s-o fac și pe asta”, a dezvăluit Karmen Minune, potrivit fanatik.ro.