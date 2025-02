Karmen Minune, probleme de sănătate înainte de Asia Express 2025. Ce a pățit în S.U.A

Karmen, fiica lui Adrian Minune, a trecut prin momente grele, înainte de plecarea în Asia Express 2025. Se pare că, vedeta a stat închisă în cameră în turneul pe care l-a avut în SUA, iar fratele ei a ajuns la spital.

Karmen se numără printre vedetele care vor participa la Asia Express 2025. Cu toate astea, înainte de a pleca în aventura vieții ei, fiica lui Adrian Minune a trecut prin momente dificile în turneul din SUA.

Karmen are o comunitate semnificativă de fani pe care îi ține la curent legat de activitățile de zi cu zi. Recent, aceasta le-a povestit celor care o iubesc despre momentele grele prin care a trecut în turneul din SUA.

Vedeta i-a ținut pe urmăritori la curent cu tot ceea ce face în turneul din SUA. Întreaga familie a lui Adrian Minune a fost plecată și a cântat în mai multe orașe, dar problemele nu au stat departe de ei.

Se pare că, Karmen și fratele ei, Adrian junior, au avut probleme de sănătate care le-au dat bătăi de cap în acest turneu.

Artista nu a putut să părăsească camera de hotel din New York, pentru că a făcut toxiinfecție alimentară, iar problemele s-au ținut lanț de ei în toate orașele în care au fost.

„În fiecare oraș am pățit câte ceva. Am ajuns în New York și n-am văzut decât camera de hotel și restaurantul. I love toxiinfecția alimentară”, a spus Karmen pe rețelele de socializare.