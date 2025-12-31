Viviana Sposub și-a oficializat relația cu Iustin Chiroiu. Unde au fost văzuți împreună

Viviana Sposub nu se mai ascunde. E nedespărțită de cel cu care are o relație după despărțirea de George Burcea. Iustin Chiroiu, nimeni altul decât fostul iubit al fiicei lui Liviu Vârciu, Carmina, i-a pus inima pe jar influenceriței.

Zilele trecute, cei doi au mers la premiera de gală a filmului Dragoste la țară, iar Viviana nu a ratat ocazia și s-a refugiat de câteva ori în brațele iubitului. Viviana Sposub și Iustin Chiroiu par să se înțeleagă foarte bine, chiar dacă sunt împreună doar de câteva luni. Amorezii și-au potrivit și ținutele în seara cea mare. Dacă Viviana a ales o rochie neagră, sexy, cu talia la vedere și crăpătură pe picior, Iustin a optat pentru un costum negru, la care a asortat o cămașă la fel, care îi dădea un aer sobru.

Viviana Sposub a început relația cu Iustin Chiroiu după despărțirea de George Burcea

Viviana Sposub a trăit o iubire amplu mediatizată cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. În luna aprilie, Viviana a dat marea veste. A admis că George Burcea e istorie și că ea privește către alte zări.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a spus Viviana Sposub în luna aprilie.

Viviana Sposub s-a iubit și cu comediant Ionuț Rusu

Înainte de a începe povestea cu actorul George Burcea, Viviana Sposub a avut o relație cu îndrăgitul comediant Ionuț Rusu. Idila lor s-a frânt brusc, iar Ionuț a recunoscut că a suferit.

„Am simțit că nu s-a terminat cum trebuie, adică nu am avut o discuție de final, a fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora. Și cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs, dar da, a fost o perioadă grea, adică m-au ajutat prietenii, colegii, poate că nu îmi mai ziceau”, a declarat Ionuț Rusu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

