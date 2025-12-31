Acasă » Știri » Viviana Sposub și-a oficializat relația cu Iustin Chiroiu. Unde au fost văzuți împreună

Viviana Sposub și-a oficializat relația cu Iustin Chiroiu. Unde au fost văzuți împreună

De: Simona Tudorache 31/12/2025 | 14:38
Viviana Sposub și-a oficializat relația cu Iustin Chiroiu. Unde au fost văzuți împreună
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Viviana Sposub nu se mai ascunde. E nedespărțită de cel cu care are o relație după despărțirea de George Burcea. Iustin Chiroiu, nimeni altul decât fostul iubit al fiicei lui Liviu Vârciu, Carmina, i-a pus inima pe jar influenceriței.

Zilele trecute, cei doi au mers la premiera de gală a filmului Dragoste la țară, iar Viviana nu a ratat ocazia și s-a refugiat de câteva ori în brațele iubitului. Viviana Sposub și Iustin Chiroiu par să se înțeleagă foarte bine, chiar dacă sunt împreună doar de câteva luni. Amorezii și-au potrivit și ținutele în seara cea mare. Dacă Viviana a ales o rochie neagră, sexy, cu talia la vedere și crăpătură pe picior, Iustin a optat pentru un costum negru, la care a asortat o cămașă la fel, care îi dădea un aer sobru.

Viviana Sposub a început relația cu Iustin Chiroiu după despărțirea de George Burcea

Viviana Sposub a trăit o iubire amplu mediatizată cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. În luna aprilie, Viviana a dat marea veste. A admis că George Burcea e istorie și că ea privește către alte zări.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a spus Viviana Sposub în luna aprilie.

Viviana Sposub s-a iubit și cu comediant Ionuț Rusu

Înainte de a începe povestea cu actorul George Burcea, Viviana Sposub a avut o relație cu îndrăgitul comediant Ionuț Rusu. Idila lor s-a frânt brusc, iar Ionuț a recunoscut că a suferit.

„Am simțit că nu s-a terminat cum trebuie, adică nu am avut o discuție de final, a fost totul în urma unei certe din astea copilărești, aș zice, din partea amândurora. Și cred că de asta m-a făcut mai tare să am niște suferințe pe parcurs, dar da, a fost o perioadă grea, adică m-au ajutat prietenii, colegii, poate că nu îmi mai ziceau”, a declarat Ionuț Rusu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Foto: Instagram

Citește și: Cum arată Viviana Sposub după ce a „rupt” sala timp de 6 luni. Fosta iubită a lui George Burcea e superfit

Citește și: Andreea Bălan rupe tăcerea despre Viviana Sposub! Susține că a fost victima lui George Burcea: „Durerea este foarte mare”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, în hoteluri”
Știri
Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, în…
Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii
Știri
Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul de curățenie să ne saboteze sistemul imunitar
Adevarul
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul...
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum...
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Click.ro
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun...
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, ...
Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, în hoteluri”
Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii
Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii
Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă ...
Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă de educație”
Trei zodii cărora li se schimba viața de pe 1 ianuarie 2026. Universul este de partea lor
Trei zodii cărora li se schimba viața de pe 1 ianuarie 2026. Universul este de partea lor
Locația exotică în care românii merg de Revelion. Cât costă să stai unde au fost cazați Brad ...
Locația exotică în care românii merg de Revelion. Cât costă să stai unde au fost cazați Brad Pitt și Angelina Jolie
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie ca să ai noroc tot anul. Ce se întâmplă dacă dormi în prima zi ...
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie ca să ai noroc tot anul. Ce se întâmplă dacă dormi în prima zi din 2026
Vezi toate știrile
×