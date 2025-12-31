A ieșit șifonată din 2025 și face curățenie totală în viața ei: “Renunț la oamenii care vin doar când le convine”

Anul 2026 ne bate la ușă, iar finalul anului 2025 este un moment perfect pentru a ne scrie lista cu dorințe și rezoluții pentru anul următor. Vedetele noastre au totul pregătit, au făcut un bilanț al tuturor lucrurilor pe care vor să le lase în urmă, dar și al scopurilor pe care le au pentru 2026. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ele și a aflat ce nu vor să ia în anul următor, dar și ce planuri mărețe au: lasări de cărți, afaceri noi sau deschiderea unui orfelinat, toate acestea se află pe lista lor.

Anul este pe final, iar vedetele și-au făcut deja lista cu ce își doresc pentru anul care vine, dar și ce nu mai vor să ia cu ele. Unele încearcă să lase în urmă negativitatea, greutățile sau experiențele care le-au obosit, în timp ce altele visează la proiecte mari: afaceri noi, cărți de lansat sau chiar inițiative de impact social, precum deschiderea unui orfelinat.

Ce vedetă a ieșit șifonată din 2025: „Vreau să renunț la bunătatea excesivă! Pun limite clare”

Anul 2025 a fost pentru JO anul în care a simțit nevoia să lase în urmă relațiile toxice și compromisurile care nu o reprezintă. După despărțirea de Juno și schimbările prin care a trecut, vedeta și-a făcut ordine în viață și în inimă.

„Renunț la a demonstra, la compromisuri care nu mă reprezintă și la oamenii care vin doar când le convine. Îmi doresc mai multă liniște, mai mult adevăr și alegeri făcute din curaj, nu din frică. Am planuri, dar am învățat să las loc și pentru surprize. Intru în Noul An curată emoțional, cu lucrurile spuse și închise. Și musai cu un gând bun pus la fix, la miezul nopții”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Mergem mai departe la Amna simte că a oferit prea mult în 2025 unor persoane care nu meritau. Artista spune că și-a învățat lecția, așa că vrea ca în 2026 să pună limite clare celor din jur, iar cei care nu le respectă, nu vor mai fi în viața ei.

„Vreau să renunț la bunătatea aceasta excesivă care nu face bine uneori. Să renunț la sindromul salvatorului, nu e treaba mea să mă bag în anumite situații. Asta vreau să las în urmă în 2025, când văd că fac bine și oamenii cărora le-ai făcut bine tot mai vor, tot trag de tine și fac totul ca un avantaj pentru ei, trebuie să punem limite”, a spus artista.

Pe de altă parte, pentru Adrian Nartea, 2025 nu a fost un an rău. Actorul privește totul cu optimism și cu recunoștință pentru experiențele trecute. După încercările din trecut, atunci când i s-a descoperit o tumoare, Adrian Nartea spune că a învățat să pună accent pe ceea ce contează cu adevărat: sănătatea și timpul petrecut cu oamenii dragi.

„Nu îmi fac rezoluții la început de an, de obicei, dar ce pot să spun este că mi-aș dori să fie cel puțin la fel de bun ca 2025. Mulți se plâng că nu a fost cel mai bun an, dar a trecut. Dacă ar fi să trag linie la ultimii șapte ani, sigur a fost un an bun. Dacă mă uit în urmă cu șapte ani, atunci când am avut probleme de sănătate, orice a urmat apoi a fost cu plus. Datoria mea este să nu uit și să știu că aici și acum este cel mai important moment”, a spus actorul.

O vedetă are planuri mari! Vrea să deschidă un ofelinat

Xonia a fost o norocoasă în 2025, iar pentru anul următor speră să își atingă un obiectiv personal foarte important. Artista vrea să scrie o carte altături de mama ei care locuiește în Australia.

„În 2026 intrăm fresh, nu iau ceea ce mi-a adus negativitate cu mine și nimic care mi-a făcut rău. Mi-am făcut planul pentru 2026, o să acord mai multă atenție școlii de actorie pentru că am făcut actorie și mi-aș dori să fac din nou, eventual să fiu actriță și mai am un plan important. O să scriu o carte împreună cu mama mea”, a spus Xonia.

Pe lângă cartea pe care ar urma să o lanseze, un proiect personal de suflet, cântăreața ne-a dezvăluit că unul dintre planurile sale mărețe de viitor este să deschidă un oferlinat.

„De când am venit pentru prima dată în România mi-am dorit să deschid un orfelinat. Am văzut copii care suferă și mi-aș dori ca pe viitor să pot să-i ajut. Atunci când ai reușit să ai un statut înalt, este bine să dai înapoi societății, să susții oamenii”, a declarat artista pentru CANCAN.RO.

