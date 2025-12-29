Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate

Lidia Buble a avut parte de un an foarte bun! A lansat albumul la care a lucrat de la începutul anului, relația cu afaceristul Horațiu Nicolau merge ca pe roate, iar în urmă cu câteva luni a primit și inelul de la milionar. Lucrurile s-au echilibrat frumos în viața cântăreței, iar la anul urmează să bifeze o nouă reușită. Ceva măreț la care visează de mulți ani și după multă muncă, dorința i s-a îndeplinit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista și a aflat totul.

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. În ultimii ani cariera sa a avut o ascensiune fulminantă, însă niciodată nu a reușit să bifeze un succes pe care artiștii consacrați de la noi l-au bifat deja. Ne referim la un concert la Sala Palatului pe care artista și-l dorește de mult timp. Chiar în urmă cu câteva luni artista ne povestea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO că una dintre marile ei dorințe este să țină acest concert.

Lidia Buble, final de an spectaculos : „O să vă întâlniți cu sufletul meu”

După ani de muncă, concerte și visuri puse pe listă, momentul mult așteptat a devenit realitate. Lidia Buble va urca în anul care vine pe scena Sălii Palatului într-un show gândit până în cele mai mici detalii: de la coregrafie, la spectacolul de lumini, muzică și dans. De-a lungul timpului pe scena de la Sala Palatului, artiști consacrați au oferit spectacole, iar printre ei se numără Delia, Andra, Loredana Groza, Ștefan Bănică, Horia Brenciu și Smiley.

„Pe 27 februarie 2026 o să am primul meu concert la Sala Palatului. Am așteptat momentul acesta o grămadă de timp. Cred că fiecare artist visează la acest moment. Am avut onoare de a cânta pe scena Sălii Palatului, dar acum voi avea eu show-ul meu.

Stau până dimineața și îmi scriu singură scenarii, piesă cu piesă, outro. Am gândit și ținutele, cum o să îmbrac instrumentiștii, dansatorii, ce fac, pe unde ies. M-am implicat mult atât pe partea de regie, cât și pe partea de producție muzicală și styling. O să vă întâlniți cu sufletul meu în acea seară” , a spus Lidia pentru CANCAN.RO.

În urmă cu trei luni, Lidia Buble a lansat albumul „Fragil”, iar la evenimentul de lansare am fost și noi prezenți. Atunci, artista ne-a mărturisit că și-ar dori tare mult ca în viitor să aibă un concert la Sala Palatului. Cu toate că a mai fost pe scena Sălii Palatului, niciodată nu a susținut propriul spectacol, ci a fost în deschiderea altor artiști. Acum, dorința i s-a îndeplinit, iar la anul o vom vedea pe scenă.

Am lansat albumul acum trei luni, ce repede s-au întâmplat lucrurile. În viață, dacă îți dorești cu adevărat un lucru și ești perseverent și muncești pentru acel vis pe care îl ai, nu ai cum să nu reușești. Eu manifestez de foarte mulți ani și uite că se va întâmpla în sfârșit.

Iar la final, Lidia a glumit spunând că într-un final a prins și ea loc, spre deosebire de alți artiști care sunt an de an acolo. „Mi-a mai lăsat și mie Brenciu o zi la Sala Palatului că numai el cântă”, a declarat ea.

