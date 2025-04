Lidia Buble, primele declarații după ce le-a spus fanilor că se retrage din muzică: ”M-am simțit atât de vinovată!”

Lidia Buble a spus adevărul! Le-a recunoscut fanilor săi totul, după ce a anunțat că se retrage din muzică! De ce a făcut o astfel de afirmație pe rețelele de socializare, de fapt? Iată cele mai recente declarații făcute de cântăreață în mediul online!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Lidia Buble și-a pus pe jar fanii după ce, pe 1 aprilie, a făcut un anunț șocant care le-a dat fiori admiratorilor săi! Artista a spus pe 1 aprilie că se retrage definitiv din muzică! În doar câteva minute, internetul a explodat de reacții.

Cântăreața a revenit și a dezvăluit adevărul! Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că totul a fost doar o farsă de 1 aprilie! Fanii nu se așteptau la așa ceva, chiar dacă anunțul a fost făcut într-o zi destinată farselor! Lidia Buble a mărturisit pe InstaStory că nu ar putea renunța niciodată la muzică.

Artista recunoaște că s-a simțit vinovată că a făcut o asemenea glumă, mai ales pentru că a primit numeroase mesaje de regret din partea fanilor. Cu toate acestea, Lidia Buble a recunoscut că i s-a părut cea mai potrivită glumă de 1 aprilie, mai ales ținând cont de faptul că este artistă. Iubește muzica și susține că nu ar putea să renunțe vreodată la pasiunea pe care o are.

„Dar cum ați putut să mă credeți, mă? Este 1 aprilie. Deci am primit la mesaje astăzi și la unele m-am simțit atât de vinovată că am făcut gluma asta. Nu știu, probabil că o fi fost proastă sau habar n-am, dar mi s-a părut cea mai bună glumă și cea mai potrivită pentru mine că sunt artist și cu ce altceva poți să sperii pe toată lumea dacă nu cu chestia asta? (…) Am glumit, cum credeți voi că la cât iubesc eu muzica și ce înseamnă pentru mine muzica, că aș renunța vreodată?”, a spus Lidia Buble pe pagina personală de Instagram.