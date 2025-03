Cu ce probleme de sănătate se confruntă Lidia Buble: „Dacă durerile persistă, trebuie să...”

Lidia Buble nu trece printr-o perioadă tocmai bună. Artista a mărturisit că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Recent, cântăreața chiar a ajuns pe mâinile medicilor, iar acum speră să își revină. Află, în articol, toate detaliile!

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Dincolo de cariera muzicală, vedeta este foarte activă și pe Instagram, acolo unde a adunat peste 1,4 milioane de urmăritori. Artista obișnuiește să le împărtășească fanilor ei atât momentele fericite din viața sa, cât și situațiile mai puțin plăcute. De această dată, ea le-a povestit internuaților despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Lidia Buble a mărturisit că, în ultima perioadă, a stat numai prin spitale. Celebra cântăreață a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate serioase. Mai mult decât atât, vedeta a avut și un incident.

Recent, artista a ridicat două valize foarte grele și s-a ales cu o durere de spate greu de suportat. Lidia Buble s-a văzut nevoită să ceară sfatului unui medic, iar acum trebuie să urmeze un tratament.

Medicul i-a recomandat vedetei mai multe medicamente. Totuși, dacă durerea persistă în următoarele 7 zile, cântăreața va merge să facă un RMN (Rezonanță magnetică nucleară) pentru a vedea care este problema.

„Mi-am dat seama că degeaba sunt tânără și am vârsta pe care o am, că mă dor toate, zici că am… 100 de ani. Nu știu ce am făcut la spate, dar m-am dus de dimineață la doctor, mi-a dat niște medicamente antiinflamatoare și de durere. Mi-a spus că, dacă durerile persistă, trebuie să fac un RMN după 7 zile”, a povestit Lidia Buble pe Instagram.