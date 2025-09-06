Acasă » Exclusiv » Raluca Bădulescu, crize de nervi și detox de telefon la Asia Express! Prin ce încercare de foc a trecut pe Drumul Eroilor: “Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”

Raluca Bădulescu, crize de nervi și detox de telefon la Asia Express! Prin ce încercare de foc a trecut pe Drumul Eroilor: “Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”

De: Andreea Archip 06/09/2025 | 23:40
Elegantă, directă, vulcanică! Raluca Bădulescu este de departe cireașa de pe tort în noul sezon Asia Express, care va avea premiera pe 7 septembrie la Antena 1. După ani buni în care a fost telespectator, vedeta TV a intrat în joc. Și cine putea să îi suporte schimbările bruște de stare și crizele de nervi? Florin, fostul ei soț, i-a fost coechipier în provocările ivite pe Drumul Eroilor, probe dificile, făcând față unui  stil de viață cu un dolar în buzunar, fără cazare și fără transport. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Raluca Bădulescu ne-a povestit despre lecțiile de viață învățate în cel mai dur reality-show din România, detoxul forțat de telefon și social media, dar și cum a reușit să pună la loc cele 3 kilograme pierdute în săptămânile petrecute prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Raluca Bădulescu este spontană, asumată și consideră o adevărată binecuvântare experiența trăită în Asia Express, competiția care i-a stârnit interesul de mult, dar la care nu a avut curaj să se aventureze până acum.

Raluca Bădulescu: “Asta este lecția pe care am înțeles-o din Asia Express

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat experiența Asia Express?

Raluca Bădulescu: M-a schimbat foarte mult în sensul că am înțeles că noi suntem binecuvântați, suntem fericiți. Avem mai mult decât se poate pe lumea asta, pentru că am cunoscut în Asia Express oameni care trăiau cu aproape nimic și care erau fericiți. Ori noi avem tot și nu ne dăm seama că avem tot. Și suntem nemulțumiți de cealaltă parte.

Adică ni se pare că: bă, ăla are nu știu ce mașină, stai să-mi iau și eu! Ăla are nu știu ce haine, stai să-mi iau și eu. Nu că eu aș face excepție de la majoritate, că și eu sunt la fel. Dar acolo am întâlnit oameni fericiți care zâmbeau, care dansau în ploaie, care n-aveau acoperiș. Trăiau de pe o zi pe alta și erau fericiți. Asta este lecția pe care am înțeles-o din Asia Express și de asemenea faptul că trebuie să pun mâna să fac sport.

Raluca Bădulescu a făcut echipă cu fostul soț la Asia Express

Raluca Bădulescu: “N-am avut curaj câțiva ani de zile”

CANCAN.RO: Ce te-a spus din zona de confort: cazarea, autostopul?

Raluca Bădulescu: Din zona de confort te scoate tot în Asia Express. Dar, după câtva timp, te adaptezi perfect la ce se întâmplă acolo.

CANCAN.RO: De ce te-ai înscris la competiție?

Raluca Bădulescu: N-am avut curaj câțiva ani de zile. Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine. Acum pot să spun că este cel mai mișto, cel mai tare, cel mai fantastic lucru pe care l-am putut face în viața asta: faptul că am participat la Asia Express. Sunt printre oamenii binecuvântați de Dumnezeu că au avut ocazia să trăiască experiența Asia Express.

CANCAN.RO: Ai slăbit sau te-ai îngrășat acolo?

Raluca Bădulescu: Am slăbit și aș fi vrut să rămân tot la fel de slabă, dar, din păcate, nu m-am ținut de treabă și am mâncat dulciuri de când m-am întors de acolo și până în momentul de astăzi. Am slăbit 3 kg, m-am întors cu 47 kg, alea care îmi plăceau mult de tot, dar uite acum am 50, că mănânc dulciuri.

Raluca Bădulescu: “Detox de social media este Dumnezeu pe pământ! Nu se poate face decât în Asia Express

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre dependența de telefon? Cum te-ai descurcat fără el pe Drumul Eroilor?

Raluca Bădulescu: A fost superb fără telefon, pe cuvântul meu de onoare, că uite, am telefonul legat de mână și acum când vorbim… Detox de social media este Dumnezeu pe pământ! Nu se poate face în alte circumstanțe decât în Asia Express. Dar a fost superb fără telefon pentru că am trăit efectiv o viață în altă viață. Nu mai știi nimic de nimic, trăiești doar pentru competiție, doar pentru colegii care sunt acolo, doar pentru ceilalți concurenți, doar pentru ce se întâmplă acolo. Este fantastic sentimentul.

Raluca Bădulescu s-a îngrășat 3 kilograme de când s-a întors din Asia Express

Raluca Bădulescu: “Florin îmi știe tot repertoriul, nu îl surprinde nimic”

CANCAN.RO: Ai făcut vreo criză de nervi acolo?

Raluca Bădulescu: La trei secunde câte una. Poate chiar la două secunde câte una.

CANCAN.RO: Și Florin cum a suportat?

Raluca Bădulescu: Florin este alături de mine de mai mult de 18 ani de zile. Îmi știe tot repertoriul, nu îl surprinde nimic. Am participat cu Florin, pentru că este fostul meu soț, Florin este familia mea și mă cunoaște mai bine decât oricine pe lumea asta și eu sunt o persoană foarte greu de dus ca să zic așa.

CANCAN.RO: Cel mai greu moment din competiție pentru tine care a fost?

Raluca Bădulescu: Autostopul este cel mai greu, tot timpul a fost și rămâne o pietră de încercare în competiție.

Foto: Antena 1 / Instagram

×