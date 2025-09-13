Cum arăta Raluca Bădulescu de la Asia Express, înainte să slăbească 70 de kilograme. Transformarea e uluitoare!

Raluca Bădulescu, vedeta care a marcat scena TV prin aparițiile sale pline de culoare, a trecut printr-o schimbare ce a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. De la peste 120 de kilograme, vedeta a ajuns astăzi să afișeze o siluetă impecabilă, trasă parcă prin inel. Tu știi cum arăta în urmă cu 12 ani?

Puțini își mai aduc aminte cum arăta înainte: ținute largi, accesorii masive și o greutate care trecuse de 120 de kilograme. Viața i-a fost dată peste cap, mai ales din cauza problemelor medicale. Punctul de cotitură? Operația de micșorare a stomacului, făcută acum mai bine de zece ani.

„Înainte de a face această intervenție, aveam analizele dezastruase. Acum analizele mele sunt excepționale. Inițial, această operație am făcut-o strict din motive de sănătate, pentru că aveam aproape 40 de ani și ficatul era înecat în grăsime, toate organele erau înecate în grăsime. Chiar dacă mă simțeam bine așa, nu mă mai puteam ține după copil, nu mai puteam merge în vacanțe împreună. Interveneau probleme de sănătate foarte grave”, a povestit vedeta în urmă cu câțiva ani.

Raluca Bădulescu, schimbare spectaculoasă

Slăbirea a fost spectaculoasă, dar nu lipsită de sacrificii. Chiar dacă a renunțat la mesele copioase, Raluca nu s-a transformat într-o fanatică a dietelor. A continuat să mănânce fast-food, dulciuri și paste, dar doar câteva înghițituri.

„Covrigii sunt la locul lor, dulciurile la locul lor, în continuare mănânc ciocolată, în loc să mănânc mâncare. Nu am mai slăbit, nu m-am mai îngrășat. Vreau să rămân așa, Doamne Ajută! (…) De când am făcut acea operație de micșorare a stomacului, că mă străduiesc să mănânc mereu porții mici. Niciodată să nu mă așez la masă, niciodată să fiu sătulă. Uneori mi-e atât de foame și aș vrea să mănânc puțin mai mult, dar mă abțin și peste 2-3 ore revin la mâncarea respectivă. Porții mici de câteva ori pe zi”, a dezvăluit ea pentru CIAO.

Astăzi, Raluca Bădulescu este imaginea unei victorii personale: dintr-o femeie cu probleme grave de sănătate, s-a transformat într-o apariție fabuloasă, care întoarce toate privirile.

