Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. Ireal ce s-a întâmplat imediat după

De: David Ioan 04/12/2025 | 22:26
Fiica nelegitimă a lui Putin, prinsă în mijlocul unui conflict pe străzile Parisului. Foto: X

Scene tensionate au avut loc recent la Paris, unde Elizaveta Krivonogih, cunoscută sub numele de Luiza Rozova, a fost abordată de jurnaliști ucraineni.

Tânăra de 22 de ani, despre care presa de investigație susține că ar fi fiica nelegitimă a președintelui rus Vladimir Putin, a fost pusă în fața unor întrebări incomode și acuzații directe.

Luiza Rova, pusă la zid de un jurnalist ucrainian

Un jurnalist ucrainean, vizibil afectat, i-a reproșat tinerei:

„Acum 3 săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele. Cum e? Îți place să trăiești în Europa, această Europă urâtă și blestemată? Această Europă gay? Sau cum îi ziceți voi în Rusia… Măcar spune ceva: susții politica lui?”.

Replica Elizavetei Krivonogih a venit imediat:

„Nu v-am dat permisiunea să mă filmați”.

În timpul discuției, jurnaliștii au continuat să o provoace, întrebând-o dacă ar fi dispusă să meargă la Kiev „ca apărare aeriană”, o aluzie la atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Luiza Rozova a răspuns scurt:

„Nu poate ajuta în niciun fel”.

 

Cine este fiica neligitimă a lui Putin

Elizaveta Krivonogih s-a născut pe 3 martie 2003 la Sankt Petersburg. În documentele oficiale apare doar patronimicul „Vladimirovna”, fără numele tatălui. În 2020, platforma de investigații „Proekt” a identificat-o drept fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin. Mama ei, Svetlana Krivonogih, este o femeie de afaceri rusă cu acțiuni la Banca Rossiya, aflată pe lista de sancțiuni a Marii Britanii.

În prezent, Luiza trăiește la Paris, unde administrează două galerii de artă. Acestea sunt recunoscute pentru promovarea artei cu mesaj anti-război, potrivit artistei ruse Nastia Rodionova.

Cu toate acestea, tânăra afirmă că viața ei în exil nu este lipsită de constrângeri.

„Nu pot face un tur complet al iubitului meu Sankt Petersburg. Nu pot vizita locurile și obiectivele mele preferate”, a mărturisit ea.

Luiza Rozova susţien că Putin i-a „distrus viața”

Rozova a părăsit Rusia în februarie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei în Ucraina. Vara aceasta, ea a vorbit pentru prima dată public despre tatăl său și despre viața în exil. Într-un grup privat de pe Telegram, tânăra a declarat că Putin i-a „distrus viața”.

Elizaveta Krivonogih, fiica nelegitimă a lui Putin. Sursa: Profimedia

În ciuda discreției pe care încearcă să o păstreze, aparițiile sale în spațiul public atrag atenția și generează controverse. Episodul din Paris arată presiunea constantă la care este supusă, fiind percepută ca simbol al legăturii directe cu liderul de la Kremlin.

Astfel, viața Elizavetei Krivonogih, între cariera artistică și acuzațiile care planează asupra originii sale, rămâne un subiect de interes internațional, reflectând tensiunile dintre Rusia și Ucraina și impactul acestora asupra celor apropiați de putere.

