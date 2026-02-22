Prognoza meteo azi, 22 februarie 2026. Zonele din România care nu scapă de ploi, ninsori și temperaturi scăzute

Prognoza meteo azi, 22 februarie 2026. Potrivit datelor meteorologice actualizate, vremea începe să se încălzească ușor. Însă, deși temperaturile urcă treptat, unele zone din România nu scapă de ploi, ninsori și temperaturi scăzute. Ninsorile se mențin în Capitală și nu numai.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada duminică, 22 februarie 2026, ora 09:00 – luni, 23 februarie 2026, ora 09:00, valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice. Cerul va avea înnorări temporare, iar în prima parte a zilei sunt așteptate ninsori slabe în sud-estul țării și la munte.

Prognoza meteo azi, 22 februarie 2026

Potrivit prognozei meteo, astăzi, 22 februarie, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ninsori slabe la începutul zilei în sud-est și la munte. Pe parcursul nopții va ploua în estul țării, iar în centru și nord-est vor fi ploi, lapoviță și izolat condiții de polei. În timp ce la munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi cantități de apă de 15-20 l/mp.

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde vor fi rafale de 55-70 km/h în a doua parte a intervalului și trecător în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 4 grade. Noaptea, izolat în sud și sud-est se va forma ceață.

Zonele din România care nu scapă de ploi, ninsori și temperaturi scăzute

Deși în majoritatea regiunilor temperaturile încep să urce, unele zone din țară nu scapă de polei, ninsori și temperaturi scăzute. În Capitală este în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, iar până la ora 10:00, o atenţionare Cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori, viscol şi strat de zăpadă.

Mai mult, în București, în intervalul duminică, 22 februarie 2026, ora 09:00 – luni, 23 februarie 2026, ora 09:00, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 1-3 grade, iar cea minimă de -6 spre -4 grade. Pe parcursul nopții se va forma nebulozitate stratiformă și vor fi condiții de ceață.

