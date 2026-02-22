Acasă » Horoscop » Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii avertizează: minciuni, jocuri ascunse și trădări pot ieși azi la suprafață

De: Paul Hangerli 22/02/2026 | 07:30
Tarot, sursa- arhiva CANCAN.RO

Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii este cartea care vorbește despre neîncredere, jocuri de culise și adevăruri parțiale. Ea avertizează că nu tot ceea ce pare transparent este și sincer, iar în jurul nostru pot exista persoane sau situații cu agendă ascunsă. Ziua de astăzi cere vigilență, discernământ și o doză sănătoasă de scepticism, fără a cădea însă în paranoia.

Astăzi, Tarotul aduce în prim-plan cartea Șapte de Săbii, învăluind ziua într-o atmosferă de mister și subtilitate. Imaginea prezintă o figură solitară care se strecoară cu cinci săbii în brațe, lăsând două în urmă, un gest care sugerează viclenie, strategie și posibilă înșelăciune. Privind scena, apare inevitabil întrebarea: ce intenții ascunse se află în spatele acestei acțiuni? Energia acestei cărți ne invită să fim atenți, să citim printre rânduri și să nu acceptăm totul la valoarea aparentă.

În plan relațional, apariția acestei cărți ridică un semn de întrebare. Există cineva în viața ta în care nu ai încredere deplină? Șapte de Săbii indică posibilitatea unor secrete, a unor intenții nedeclarate sau a unei trădări subtile. Nu înseamnă neapărat că cineva te minte în mod direct, dar poate exista o lipsă de transparență. Este momentul să reevaluezi nivelul de încredere acordat și să îți asculți instinctele.

În sfera profesională, cartea avertizează asupra competiției ascunse și a jocurilor strategice. Poate exista riscul ca ideile tale să fie preluate fără recunoaștere sau ca cineva să încerce să își asume meritele pentru munca ta. Nu este o zi pentru naivitate. Protejează-ți proiectele, documentează-ți contribuțiile și fii atent la detalii. Strategia și discreția sunt aliații tăi.

Din punct de vedere al dezvoltării personale, Șapte de Săbii aduce o reflecție incomodă: ne mințim pe noi înșine? Uneori, evităm responsabilitatea sau ne ascundem în spatele unor justificări convenabile. Cartea ne provoacă să fim sinceri cu propriile motivații. Există comportamente de autosabotaj sau temeri pe care le evităm? Adevărata maturizare vine atunci când ne confruntăm cu aceste aspecte fără ocolișuri.

Deși poate crea un disconfort inițial, această carte nu este doar un avertisment, ci și o oportunitate. Ea ne amintește că intuiția este un instrument puternic. Dacă simți că ceva nu este în regulă, probabil că percepția ta este corectă. Menține o atitudine echilibrată, dar nu ignora semnalele subtile.

Astăzi, energia Șapte de Săbii ne învață valoarea discernământului. Nu tot ce strălucește este aur, iar nu toate zâmbetele sunt sincere. Cu luciditate, atenție și încredere în instinct, putem traversa eventualele provocări și ieși mai înțelepți și mai ancorați în propriul adevăr.

