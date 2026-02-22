Acasă » Știri » „Jestermaxxing” face ravagii online! Cum a ajuns un cuvânt absurd să devină mașină de făcut bani pe internet

22/02/2026 | 07:10
Noile expresii de neînțeles, sursa-pexels.com

„Jestermaxxing” și noile expresii online sunt noile obsesii ale internetului, transformate rapid din glume de nișă în fenomen viral. Potrivit Business Insider, în spatele acestui val aparent spontan se ascund bani reali, strategii bine puse la punct și o întreagă industrie a conținutului digital.

Ce înseamnă de fapt „jestermaxxing” și cum a apărut

Dacă petreci destul timp pe internet, ai observat probabil că limba engleză capătă forme din ce în ce mai neobișnuite. Termeni ca jestermaxxing, mogged sau frame-mogged apar brusc peste tot – de la TikTok la X și Instagram. Deși par niște glume absurde, aceste expresii provin din comunitățile de looksmaxxing, un spațiu online obsedat de aspectul fizic, comparații între oameni și ierarhii estetice.

Explozia recentă a acestor cuvinte este legată de un streamer de 20 de ani cunoscut sub pseudonimul „Clavicular”, activ pe platforma Kick. Fără ca identitatea sau povestea lui să conteze cu adevărat, limbajul asociat cu el a „scăpat” în spațiul public și a ajuns pe buzele tuturor. Ca în cazul multor meme-uri, sensul exact devine secundar. Ceea ce contează este efectul: sună fresh, bizar și suficient de absurd pentru a-ți rămâne întipărit în minte.

Chiar dacă termenii par fără sens la prima vedere, ei prind la public tocmai pentru că sunt jucăuși și extrem de adaptabili. Mogged, de pildă, nu mai înseamnă doar „mai atrăgător decât cineva”, ci a devenit un sufix aplicat aproape oricărui context imaginabil.

Cine face bani din acest limbaj „denaturat”

Deși pare un fenomen organic, Business Insider atrage atenția că viralitatea nu este mereu întâmplătoare. O mare parte din răspândirea acestor expresii vine de la așa-numiții clippers – utilizatori care selectează momente scurte și exagerate din livestream-uri, podcasturi sau emisiuni și le redistribuie pe rețelele sociale cu titluri cât mai șocante.

Acești clippers au un motiv financiar concret: platforme precum TikTok, X sau Instagram Reels plătesc pentru conținut viral, iar un titlu care conține termenii „jestermaxxing???” sau „frame-mogged???” mărește considerabil șansele de angajament. Uneori, creatorii originali îi plătesc direct pentru a-și promova conținutul.

Astfel, limbajul devine un instrument de marketing. Noile cuvinte nu se răspândesc doar pentru că sunt amuzante, ci pentru că generează clickuri, vizualizări și bani. Chiar dacă peste câteva luni vor părea „cringe” sau depășite, ele fac parte dintr-un proces mai amplu: faptul că internetul își reinventează permanent vocabularul.

Poate că „jestermaxxing” e doar o modă trecătoare, dar relevă multe despre modul în care cultura online, limbajul viral și monetizarea atenției au devenit mai strâns legate ca niciodată.

