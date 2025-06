Cătălin Scărlătescu, luat în vizor de colegii de la Masterchef după ce a lăsat bucătăria pentru actorie. Cum a reacţionat Doina Teodoru: “Mi-era o rușine…”

Cătălin Scărlătescu este pasionat de gastronomie și face bani frumoși din acest hobby transformat de ani bun în job. În viața juratului de la MasterChef și-a făcut loc și actoria, așa că a exploatat la maximum oportunitățile ivite. După debutul pe marele ecran în comedia “Marea Pescuială”, Cătălin Scărlătescu joacă și în serialul “Betoane”, difuzat pe Voyo. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, celebrul bucătar ne-a povestit de ce a lipsit intenționat de la premiera filmului, cum au reacționat colegii săi de la MasterChef, dar despre discuțiile avute cu iubita sa, actrița Doina Teodoru. Se pare că planurile lui cu actoria nu se opresc aici.

Cătălin Scărlătescu nu are pretenții de actor și mizează pe naturalețea sa. A bifat deja două experiențe, una într-o comedie pe marele ecran, urmând să îl vedem cât de curând și în serialul “Betoane” difuzat pe Voyo. Este vorba despre o apariție, sub un minut, dar care i-a făcut plăcere. Ne-a avertizat că nu îl vom vedea sub nicio formă într-o piesă de teatru.

Cătălin Scărlătescu: “În față au râs de mine”

CANCAN.RO: Ai debutat pe marele ecran și vreau să știu care au fost reacțiile colegilor. Au fost critici cu tine sau te-au lăudat?

Cătălin Scărlătescu: În față au râs de mine. „Haide bă, ești actor!” Și am zis nu, sunt un începător. Pentru că eu chiar sunt un începător. Nu pot să mă numesc actor. Nu am atât curaj. Cred că aștept să iau, nu Oscarul, să iau ursul de pluș, cum se zice și pe urmă să mă dau mare că sunt un pic de actor. Nu, glumesc! A fost foarte ciudat să mă văd eu pe mine în postura de actor.

CANCAN.RO: Dar n-ai fost la premieră…

Cătălin Scărlătescu: Mi-a fost frică. Jur! Mi-a fost foarte frică. Mie de obicei, mi-e frică să mă uit la mine. Mi-e foarte frică. Las oamenii să se uite prima dată, pe urmă iau și eu așa pulsul din piață și pe urmă dacă e ceva interesant, mă duc și eu și-l văd.

CANCAN.RO: Și care a fost feedback-ul? Ce au zis apropiații?

Cătălin Scărlătescu: Pentru un non-actor am fost spectaculos. Adică pe mine nu mă poți trata ca și cum l-ai trata, nu știu, pe George Clooney sau pe Brad Pitt sau pe oricare actor bun din România. Nu, pe mine trebuie să mă iei așa acum sunt.

Sunt un jurat la MasterChef, un bucătar de 1500 de ani și cam atât. Adică eu încerc să fac treaba cât mai bine posibil. Nu știu să joc. Adică eu știu să-l joc pe Scărlătescu foarte bine.

CANCAN.RO: Poate ăsta e farmecul tău personal.

Cătălin Scărlătescu: Da, într-adevăr. Este naturaleța mea. Atât. Adică să nu mă pună cineva să fac lucruri nenaturale pentru că nu îmi ies.

Cătălin Scărlătescu: “Eu nu fac carieră în film ca tine sau în teatru”

CANCAN.RO: Vreau să știu care a fost și părerea Doinei după ce te-a văzut în film.

Cătălin Scărlătescu: Nu ai vrea să știi părerea Doinei. A râs, a zâmbit, a mai râs, iar a mai râs, iar a mai râs, iar a mai râs și i-a trecut. Adică i-am spus: nu poți să vii să fii critic. Nu, că trebuie să vină cineva ce să-mi spună? Eu nu fac carieră în film ca tine sau în teatru. Nu am curajul să mă duc la teatru să învăț un rol, pentru că nu voi fi în stare în viața mea. Eu sunt pe genul Keanu Reeves. Keanu Reeves nu are mai mult de șapte cuvinte în orice propoziție a lui. Nu există. Ia-i toate filme și ai să vezi că nu există. Așa că n-are cum să mă bage pe mine într-un malaxor de ăla și să mă critice așa, să mă ia, să mă taie, să mă felize. Nu!

CANCAN.RO: Te vom vedea în serialul “Betoane“. Cum a fost?

Cătălin Scărlătescu: Aoleu, nu, nu! În “Betoane“ joacă niște actori spectaculoși. Și am venit eu, un gândăcel actorel, ce dracu’ cum să-mi spui, că nici nu știu cum să-mi spun, să joc… Băi, mi-era o rușine și o frică de ei. Nu frică de ei ca și fizic așa. Prestanța lor îți dă așa un curaj nenatural. Și pentru că mi-au dat curajul ăla, am reușit să fac și eu, cred că o să apar 48 de secunde? E mult!

Cătălin Scărlătescu: “Sper, nu știu, mai încolo să dau și eu de un regizor care să mă pună puțin mai mult la treabă”

CANCAN.RO: E mai mult o apariție.

Cătălin Scărlătescu: E doar o apariție meteorică. Nu o să fie ceva lung. Dar, una peste alta, uite că am rupt și am spart geamul ăla cu actoria. Am intrat și în lumea actoriei. Încet, pâș-pâș așa, foarte tiptil, nu deranjez, dar sper, nu știu, mai încolo să dau și eu de un regizor care să mă pună puțin mai mult la treabă. Mi-aș dori!

