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BANC | „Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?”

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 07:20
BANC | Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?
Bancul care îți va aduce zâmbetul pe buze
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Este o nouă zi în care putem să ne ridicăm singuri bunădispoziția. Indiferent care sunt grijile care ne preocupă, glumele de  mai jos sigur te vor amuza pe cinste și vei privi totul cu mult optimism. 

– Bulă, de ce îmi furi plicurile din cutia poștală?
– Dar nu le fur, vecine! Sunt facturi, le iau și ți le plătesc.
– De ce, Bulă?
– Pentru că așa m-am înțeles cu nevastă-ta!

Bnacul care te va amuza în această dimineață

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Americanii, japonezii și românii își dotează fabricile cu un ceas inteligent, cu cuc.

America

Ora 8: Cucu-cucu, bine-ați venit la lucru!
Ora 12: Cucu-cucu, pauza de lucru!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!

Japonia

Ora 8: Cucu-cucu, deja sunteți la birou?
Ora 12: Cucu-cucu, continuați lucru!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!
Ora 20: Cucu-cucu, plecați vă rog de la lucru!

România

Ora 8: Cucu-cucu, a venit careva la lucru?
Ora 12: Cucu-cucu, a început cineva lucru?
Ora 16: Cucu-cucu, mai e cineva la lucru?

– Alo!? Compania de apă?
– Da!
– Auziți? Din robinet, curge apă?
– Da! Sigur! Dar cum altfel?
– Păi, la cum mă uit pe factură, ar trebui să fie minim Jack Daniel’s!

Doi avocați care se plimbau prin pădure au atras atenția unui urs fioros.
Ursul i-a observat și a început să se indrepte către ei.
Unul dintre avocați și-a deschis de indata servieta, a scos o pereche de adidași și a început să se incalțe.
Al doilea avocat l-a privit mirat și i-a spus:
– Esti nebun! N-ai cum să alergi mai repede decât ursul!
– A, dar știu asta! Urșii sunt mult mai rapizi decât oamenii. N-am nici o speranță că voi putea vreodată să întrec un urs.
– Ei, și dacă știi asta, atunci de ce îți mai schimbi pantofii?
– Păi după cum gândesc eu, spune primul avocat, nu trebuie să intrec ursul. Trebuie să te întrec doar pe tine.

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BANCUL ZILEI | În caz de război

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