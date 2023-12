Cum a ajuns să arate Fizz, artistul care înnebunea România cu melodia „Am nevoie”. Are 44 de ani și stă mai mult în străinătate

Fizz, pe numele său real Bogdan Croitoru, înnebunea România cu melodia „Am nevoie”, în urmă cu peste 15 ani. A fost unul dintre cei mai controversați artiști, însă a ieșit din lumina reflectoarelor. Iar acum stă mai mult în străinătate. Cum a ajuns să arate la 44 de ani?

Citește și: FIZZ A ÎNFULECAT ÎN GRABĂ, APOI A IEȘIT ÎN STRADĂ ȘI… CINE L-A PRELUAT PE ”GANGSTERUL AMERICAN”?

În urmă cu mulți ani, Fizz uimea cu aparițiile sale în videoclipurile muzicale. Voia să arate ca un adevărat gangster american, plin de lanţuri de aur, îmbrăcat în blănuri şi înconjurat de femei fatale. A afișat un stil de viață extravagant, plimbându-se în mașini scumpe și participând la petreceri exclusiviste. Ei bine, a lăsat în urmă acea perioadă. A renunțat la lux și opulență, iar acum este total schimbat.

În anii 2000, Fizz a dat moda hainelor de blană la bărbați. Fiecare apariție publică a sa era una cu adevărat spectaculoasă. Însă, a decis să renunțe la viața extravagantă și a ieșit din lumina reflectoarelor. Totuși, în urmă trei ani a vrut să simtă din nou gustul dulce al celebrității și a revenit pe micile ecrane, participând la emisiunea Puterea dragostei.

De-a lungul timpului, CANCAN.RO l-a surprins pe Fizz, cutrierând prin București, fie la plimbare, fie în diverse cafenele. În orice caz, nu mai părea același om care surprindea cu videoclipurile sale excentrice. Chiar dacă și-a mai încercat norocul în televiziune, Bogdan Croitoru a renunțat la petrecerile de lux și la viața opulentă de acum câțiva ani.

Ei bine, Fizz s-a reprofilat, iar acum, la cei 44 de ani, se ocupă de afacerile familiei. Personajul controversat de altă dată a devenit un bărbat discret și modest. În urmă cu ceva timp, povestea despre planurile sale. Acesta s-a implicat în domeniul imobiliar.

„De la muzică am trecut la o afacere în lumea fashionului. Eu am făcut muzică doar ca să mă promovez. O să deschid un mall online. Oamenii vor găsi aici toate produsele mele. Avem de la lenjerie intimă, rochii, blănuri, dar și mâncare de pisici. Avem blănuri de la 300 la 5000 de euro. Am relansat și agenția mea de modeling cu această ocazie. Avem colaboratori din Italia și din China. Noi lucrăm cu orice furnizor bun.”, declara Fizz în urmă cu câțiva ani.