Repede s-au scurs anii pentru Fizz, un adevărat ”Împărat al fițelor” pe vremuri! Acoperit de blănuri, „îndoit” de lanțuri masive de aur, iar la picioare-i cădeau femeile, una și una! Mașinile pe care le conducea, adevărate bijuterii pe roți. Bogdan Croitoru, pe numele adevărat, s-a retras de o perioadă. Mai mult, nici volanul nu-l mai atrage… CANCAN.RO l-a descoperit pe străzile din Capitală, cu un telefon la ureche, în timp ce își comanda o mașină, să îl ducă la cafenea. Fie că e un taxi sau o variantă de acest fel, au apus vremurile opulenței lui Fizz, care acum este ”doar” un om normal. Avem imaginile, în exclusivitate.

Un Uber a cerut Fizz, pentru a ajunge din ”Floreasca” în ”Primăverii”, unde avea să se ”reculeagă” în fața unei doze, la Ganesha Caffe. Comanda i-a venit rapid, un Volkswagen avea să-l preia pe fostul cântăreț care făcea furori printre tipele ”mișto” în urmă cu mulți ani. Fizz, a cărui glugă îmblănită mai amintește, cât de cât, de ”Împăratul fițelor”, a alergat către mașină și a urcat în spate.

Șoferul a „preluat” vorbele artistului și, în câteva clipe, l-a dus la destinație.

Acolo, Bogdan Croitoru s-a retras în cafenea și a savurat un energizant, dar și a și pufăit dintr-o narghilea. Telefonul l-a ținut în priză, l-a butonat din greu. Ultimele vești din lumea pe care el a ”pictat-o” într-un alt fel. Relaxat a părut Fizz până în ultima clipă, atunci când și-a rezolvat „problemele”, a terminat de băut, iar narghileaua nu i-a mai fost de folos.

Fizz, gangster american, plin de lanțuri, de blănuri și înconjurat de femei fatale

În urmă cu mai bine de un deceniu, Fizz făcea furori cu apariţiile sale din videoclipuri, în care voia să pară un adevărat gangster american, plin de lanţuri de aur, îmbrăcat în blănuri şi înconjurat de femei fatale. „Dacă nu eu, atunci cine?“, spunea Fizz într-o melodie care îl consacrase. De atunci au trecut, însă, aproape 14 ani. Ulterior, artistul a lăsat cariera muzicală în plan secund și s-a dedicat afacerilor, investind în construcții și la Bursă.

Prima dragoste nu se uită, însă, niciodată. Iar Bogdan Croitoru sau Fizz, pe numele lui de scenă, a decis, în urmă cu vreo trei ani, să-și relanseze cariera muzicală.

“Pauza a fost justificată. Afaceri, călătorii, plus că a trecut perioada aia de scandaluri, de circ mediatic. Nu mi-a plăcut niciodată să mă promovez cu scandal, ci cu muzica mea, cu munca mea, cu ce am făcut eu. Mi-am pus în ordine afacerile, ca să am mai mult timp pentru mine. Și acum am găsit momentul prielnic să revin cu surprize.

Avem piesa Fizz Models și un clip în care am investit foarte mult. E melodia oficială a agenției mele de modele. Deocamdată n-am de gând să mă căsătoresc”, a povestit Fizz la vremea respectivă.

