Fizz a dat lovitura! Cati bani a castigat Bogdan Croitoru intr-o singura zi si cum arata acum! E tuns la chelie si…

S-a retras de mult din lumina reflectoarelor și a blițurilor paparazzilor, dar are o viață la fel de palpitantă ca-n videoclipurile pieselor pe care le-a lansat. Asta pentru că atunci când nu se ocupă de afacerea pe care o are, Fizz are o viață de noapte activă. Uneori, el participă la turnee de Poker, de unde ia bani frumoși.

„Hai să vorbim despre bani. Cum se fac ei, cât de greu se fac și cine îi face. Hai să vă spun eu: noi, băieții deștepți, îi facem!”. Asta cânta în urmă cu mai bine de 10 ani Bogdan Croitoru în piesa „Dacă nu Fizz, atunci cine” și ideile enumerate par să i se potrivească de minune și în prezent. Ori de câte ori are ocazia, Fizz participă la turnee de Poker, de unde nu pleacă aproape niciodată cu mâna goală.

De exemplu, la una dintre ultimele competiții la care a fost, Fizz a câștigat 10.000 de lei. În imaginea care a fost făcută la finalul jocului se poate vedea cât de mult s-a transformat artistul de când s-a retras din viața publică. El este tuns foarte scurt spre deosebire de perioada în care avea părul mult mai lung.

„Felicitări d-lui Bogdan Croitoru, câștigătorul turneului «TUESDAY 100 DOUBLE» cu un pot în valoare de 10.000 RON. Mulțumim pentru participare (…)”, au scris reprezentanții concursului de Poker pe o rețea de socializare.



„Dacă nu el, atunci cine?”, „Felicitări!” sunt două dintre mesajele pe care le-au lăsat prietenii virtuali.

