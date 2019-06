Îl mai țineți minte pe Fizz? Ce a făcut artistul în ultimii ani și care sunt planurile lui de viitor. Cum arată în prezent

Probabil că nimeni nu poate să îl uite cu adevărat pe Fizz, cântăreţul acela care în urmă cu mai bine de un deceniu uimea prin apariţiile sale din videoclipuri, în care voia să apară ca un adevărat gangster american, plin de lanţuri de aur, îmbrăcat în blănuri şi înconjurat de femei fatale.

„Dacă nu eu, atunci cine?“, spunea Fizz într-o melodie despre care putem considera că l-a consacrat. De atunci au trecut, însă, aproape 13 ani. Ulterior, artistul a lăsat cariera muzicală în plan secund și s-a dedicat afacerilor, investind în construcții și la Bursă.

Prima drgoste nu se uită, însă, niciodată. Iar Bogdan Croitoru sau Fizz, pe numele lui de scenă, a decis, recent, să-și relanseze cariera muzicală. La 37 de ani, acesta are în plan lansarea unui nou album.

“Pauza a fost justificată. Afaceri, călătorii, plus că a trecut perioada aia de scandaluri, de circ mediatic. Nu mi-a plăcut niciodată să mă promovez cu scandal, ci cu muzica mea, cu munca mea, cu ce am făcut eu. Mi-am pus în ordine afacerile, ca să am mai mult timp pentru mine. Și acum am găsit momentul prielnic să revin cu surprize. Avem piesa Fizz Models și un clip în care am investit foarte mult. E melodia oficială a agenției mele de modele. Deocamdată n-am de gând să mă căsătoresc”, a povestit Fizz.