Fizz a înfulecat în grabă, apoi a ieșit în stradă și... Cine l-a preluat pe ”gangsterul american”?

Bogdan Croitoru e cu picioarele pe pământ de mulți ani. A trecut vremea când lanțurile de aur, groase, nene, îl îndoiau, iar blănurile prețioase îl acopereau. Fizz nu mai e deloc fițos. Nu a ieșit, definitiv, din peisajul colorat al showbizzului, rămâne prins acolo, doar că aparițiile sunt ceva mai șterse. Zilele trecute s-a afișat. La restaurantat. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

A ales bucătăria italiană, așa că ținta lui Fizz a fost restaurantul Isoletta, din Șoseaua Nordului. A ajuns acolo cu un taxi și s-a instalat la masă. Comanda a venit rapid, iar ”gangsterul american”, așa cum i se spunea cu ani în urmă, și-a liniștit foamea. Nu a plecat instant, a rămas câteva zeci de minute la masă, unde a luat unele decizii privind proiectele sale. Că, deh, pe stomacul gol…

Apoi, avea să părăsească localul. Nu a mai avut nevoie de Uber, așa cum s-a întâmplat de curând, imagini spurprinse și atunci de paparazzii CANCAN.RO, pentru că ”prietenul la nevoie se cunoaște”. Câțiva pași în stradă a mai făcut Bogdan după ce a ieșit de la Isoletta și a urcat în mașină. Un amic a făcut-o pe taximetristul și l-a ”preluat” pe Fizz.

Fizz și-a pus oride în afaceri

În urmă cu mai bine de un deceniu, Fizz făcea furori cu apariţiile sale din videoclipuri, în care voia să pară un adevărat gangster american, plin de lanţuri de aur, îmbrăcat în blănuri şi înconjurat de femei fatale. „Dacă nu eu, atunci cine?“, spunea Fizz într-o melodie care îl consacrase. De atunci au trecut, însă, aproape 14 ani. Ulterior, artistul a lăsat cariera muzicală în plan secund și s-a dedicat afacerilor, investind în construcții și la Bursă.

Prima dragoste nu se uită, însă, niciodată. Iar Bogdan Croitoru sau Fizz, pe numele lui de scenă, a decis, în urmă cu vreo trei ani, să-și relanseze cariera muzicală. “Pauza a fost justificată. Afaceri, călătorii, plus că a trecut perioada aia de scandaluri, de circ mediatic. Nu mi-a plăcut niciodată să mă promovez cu scandal, ci cu muzica mea, cu munca mea, cu ce am făcut eu. Mi-am pus în ordine afacerile, ca să am mai mult timp pentru mine. Și acum am găsit momentul prielnic să revin cu surprize.

Avem piesa Fizz Models și un clip în care am investit foarte mult. E melodia oficială a agenției mele de modele. Deocamdată n-am de gând să mă căsătoresc”, a povestit Fizz la vremea respectivă.

