Prognoza meteo azi, 28 aprilie 2026. Valul de aer polar lovește România

Per ansamblu, ziua aduce o vreme în încălzire ușoară și, în general, plăcută în cea mai mare parte a țării, cu variații regionale moderate. Deși vor exista înnorări și ploi slabe izolate, mai ales la munte și pe timpul nopții în sud, condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber, în special în timpul zilei. Temperaturile rămân ușor mai scăzute în nord și nord-est, dar fără episoade de vreme severă.

Vremea în România

Conform prognozei emise de ANM, vremea în România va fi în general în încălzire față de ziua precedentă, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Excepție vor face nordul și nord-estul țării, unde temperaturile vor rămâne ușor sub mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare după-amiaza și seara, în special în zonele montane, iar pe timpul nopții nebulozitatea se va accentua în jumătatea sudică a teritoriului. Izolat, vor apărea ploi slabe, iar la altitudini de peste 2000 de metri vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte și trecător în sud-est.

Vremea pe regiuni

În nord și vest, temperaturile maxime se vor situa între 16 și 20 de grade, iar minimele vor coborî până la 0–5 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări trecătoare spre seară.

În sud și sud-est, vremea va fi mai caldă, cu maxime între 19 și 22 de grade și minime între 5 și 9 grade. Spre noapte, cerul se va înnora treptat și izolat pot apărea ploi slabe.

În Oltenia și sud-vest, valorile termice vor fi plăcute, cu maxime de 18–21 de grade și minime de 4–8 grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de precipitații va crește ușor în cursul nopții.

În est și nord-est, temperaturile vor rămâne mai scăzute comparativ cu restul țării, cu maxime între 14 și 18 grade și minime între 1 și 6 grade. Cerul va fi variabil, dar fără fenomene semnificative.

În centrul țării și în zona Carpaților, maximele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, iar minimele între -1 și 5 grade. După-amiaza și seara vor fi posibile averse slabe în zonele montane, iar la altitudini mari pot apărea precipitații mixte.

În Dobrogea și zona Mării Negre, temperaturile vor urca până la 18–21 de grade, iar minimele vor fi de 6–9 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări trecătoare.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi plăcută și în ușoară încălzire. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, dar noaptea înnorările se vor accentua. Șansele de ploaie rămân reduse. Temperatura maximă va ajunge în jurul a 20 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 5 și 7 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, se vor înregistra maxime de aproximativ 17–18 grade și minime de 3–5 grade, cu cer variabil.

La Timișoara, temperaturile vor urca până la 19–20 de grade, iar minimele vor fi de 6–8 grade.

La Iași, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 15–17 grade și minime de 2–5 grade.

La Craiova, se vor atinge 20–21 de grade ziua, iar noaptea vor fi 6–8 grade.

La Constanța, maximele vor fi de 18–20 de grade și minimele de 7–9 grade, cu influență maritimă.

La Brașov, temperaturile vor varia între 14–16 grade ziua și 1–3 grade noaptea, cu posibilitatea unor averse slabe în zonă.

