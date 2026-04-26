Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie

De: Elisa Tîrgovățu 26/04/2026 | 09:38
Vara anului 2026 se conturează ca fiind una atipică, cu o evoluție meteo diferită de ceea ce am experimentat în ultimii ani. Dacă în precedentele două veri episoadele de caniculă au dominat în proporție de 80–90% din zile, noile estimări indică o schimbare clară de paradigmă.

Altfel spus, ne așteaptă temperaturi mai moderate, mai multe zile variabile și lipsa valurilor de căldură extreme.

Datele din prognoza pentru luna iunie arată un debut de vară surprinzător de echilibrat. Primele zile aduc temperaturi de 23–27°C, iar chiar dacă apar episoade de ploaie în jurul datelor de 3 și 4 iunie, acestea contribuie la menținerea unui aer mai răcoros.

Vară cu temperaturi moderate

Spre mijlocul lunii iunie, valorile cresc ușor, atingând frecvent 27–29°C, iar pe 19 și 20 iunie se ajunge la aproximativ 30°C, fără a depăși însă acest prag. În același timp, instabilitatea atmosferică rămâne prezentă. Zilele de 16, 19 sau 21–25 iunie sunt marcate de furtuni și averse, semn că atmosfera nu permite acumularea unui val de căldură persistent. Finalul lunii revine la temperaturi de 26–27°C, însoțite din nou de ploi.

Nici luna iulie nu schimbă radical acest tipar. Debutul lunii aduce maxime de 26–27°C, cu episoade de instabilitate în primele zile. Ulterior, temperaturile cresc treptat, dar rămân în limite normale: 28–29°C în prima jumătate a lunii și vârfuri izolate de 30–31°C în jurul datelor de 10–12 iulie.

Chiar și atunci, aceste valori nu se mențin pe termen lung și nu ating pragul caniculei. A doua jumătate a lunii confirmă tendința. Vor fi maxime constante de 28–30°C, multe zile însorite alternate cu perioade ușor variabile, fără excese termice.

Un alt aspect important este faptul că temperaturile minime se mențin în general între 14 și 19°C. Asta înseamnă nopți mai răcoroase și mai confortabile, spre deosebire de nopțile tropicale din anii trecuți.

În ansamblu, urmează o vară considerabil mai blândă. Anul 2026 ar putea intra în statistici drept una dintre cele mai răcoroase veri din ultimii ani, oferind un echilibru climatic mult mai plăcut pentru populație.

