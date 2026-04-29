Prognoza meteo azi, 29 aprilie 2026. ANM anunță ploi, vânt și brumă

Ziua de azi aduce o vreme neobișnuit de rece pentru finalul lunii aprilie, cu precipitații în mare parte din țară și episoade de brumă pe arii restrânse. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în est și nord-est, în timp ce vestul va rămâne ușor mai cald. Este o perioadă care va aminti mai degrabă de începutul primăverii decât de pragul lunii mai.

Vremea în România

Conform Prognozei ANM, intervalul aduce o răcire accentuată a vremii la nivelul întregii țări, cu valori termice sub mediile obișnuite pentru sfârșitul lunii aprilie. Cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor, iar ploile își vor face simțită prezența mai ales în sud și est, dar local și în centru.

În zonele montane vor apărea precipitații mixte, iar spre finalul intervalului acestea pot coborî și în unele depresiuni din estul Transilvaniei și în zonele deluroase ale Moldovei.

Cantitățile de apă vor atinge izolat 10–15 l/mp. Temperaturile maxime vor varia între 8–9°C în nordul Moldovei și până la 19°C în vest, în timp ce minimele vor coborî între 0 și 8°C, cu posibilitate de brumă pe arii restrânse.

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi în general mai stabilă comparativ cu restul regiunilor, deși cerul va avea înnorări temporare. Precipitațiile vor fi rare și izolate. Temperaturile maxime vor ajunge la 16–19°C în vest și vor coborî spre 10–12°C în nord, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 6°C. Spre dimineață, în zonele depresionare pot apărea condiții de brumă.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea va fi mai rece și predominant închisă. Va ploua temporar, pe alocuri moderat, iar vântul va avea unele intensificări, mai ales în zona litoralului. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 15°C, iar minimele între 4 și 7°C.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul vor avea o vreme răcoroasă, cu înnorări persistente și ploi pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi de 14–17°C, iar minimele vor coborî spre 3–6°C. Dimineața devreme, izolat, pot apărea condiții de brumă.

Est și nord-est

În est și nord-est, răcirea va fi mai accentuată. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi frecvente. În nordul Moldovei, maximele abia vor atinge 8–9°C, în timp ce în restul regiunii vor urca spre 10–12°C. Minimele vor coborî până la 0–4°C, cu posibilitatea apariției brumei în unele zone.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea va fi rece și instabilă, cu ploi locale. În zona montană, precipitațiile vor fi mixte, mai ales la altitudini mari. Temperaturile maxime vor varia între 10 și 14°C, iar minimele între 1 și 5°C. În depresiuni, valorile pot coborî spre 0°C, favorizând apariția brumei.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi de 12–14°C, iar cele minime de 5–7°C.

Vremea în București

În București, vremea va deveni rece pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va ajunge la 13–14°C, iar cea minimă va fi de 5–7°C.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, maximele vor fi de 13–15°C, iar minimele de 3–5°C, cu înnorări și ploi slabe.

În Timișoara, vremea va fi mai blândă, cu maxime de 17–19°C și minime de 5–7°C.

În Iași, temperaturile vor fi scăzute, maxime de 9–11°C și minime de 2–4°C, cu ploi.

În Craiova, maximele vor atinge 14–16°C, iar minimele 4–6°C.

În Constanța, se vor înregistra maxime de 12–14°C și minime de 6–7°C, cu vânt și ploi.

În Brașov, valorile termice vor fi mai scăzute: maxime de 11–13°C și minime de 2–4°C, cu precipitații locale.

CITEȘTE ȘI: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă

Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie