Oana Ciocan a lipsit de la ziua de naștere a lui Jador. Cum s-a distrat artistul fără fosta soție

Jador și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu o zi, artistul împlinind 31 de ani. Evenimentul a venit la scurt timp după ce acesta a anunțat separarea de Oana Ciocan, veste care a surprins fanii.

Cu toate că momentul prin care trece este unul delicat, se pare că fosta concurentă de la „Survivor România” nu a fost prezentă la petrecerea organizată de artist. Absența ei nu a trecut neobservată, mai ales în contextul recentelor schimbări din viața lor de cuplu.

Chiar și așa, Jador nu a fost singur în ziua sa specială. Cântărețul a ales să își petreacă aniversarea în compania mai multor persoane apropiate, care i-au fost alături și l-au ajutat să marcheze acest moment important. Atmosfera a fost una relaxată, iar artistul a părut să se bucure de timpul petrecut alături de prieteni, în ciuda situației personale.

Cine a petrecut alături de Jador

Jador traversează o perioadă dificilă după divorțul de Oana Ciocan. Artistul s-a mutat de acasă și trece printr-o serie de schimbări. Ieri a fost o zi specială din viața sa, pentru că și-a sărbătorit ziua de naștere, însă fără fosta parteneră.

Manelistul a fost înconjurat de oameni dragi în ziua în care a împlinit 31 de ani. Bogdan Mocanu se numără printre prietenii care i-au fost alături și care l-au sărbătorit pe cântăreț în ziua de 25 martie.

Totodată, pe lângă un mesaj emoționant pe care l-a postat în mediul online pentru Jador, Bogdan Mocanu a atașat și câteva imagini care au surprins atmosfera de la ziua de naștere a artistului. Chiar dacă, de-a lungul timpului, au mai existat tensiuni între cei doi, se pare că au reușit să depășească cu brio orice situație.

”La mulți ani fratele meu! Tot ce îmi doresc mie, îți doresc și ție. Prietenii sunt familia pe care ți-o alegi”, a scris Bogdan Mocanu, pe rețelele de socializare.

Petrecerea a avut loc la un restaurant, unde au fost chemați și doi artiști care au făcut atmosferă. Jador l-a avut alături și pe nașul său și al Oanei Ciocan, Cătălin Moroșanu.

