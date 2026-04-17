Eminem, bunic pentru a doua oară! Artistul are o nepoțică de nota 10

De: Daniel Matei 17/04/2026 | 22:50
Sursa foto: Shutterstock

Fiica lui Eminem, Alaina Scott, a devenit mamă. Fata cea mare a rapperului, în vârstă de 32 de ani, a adus pe lume primul său copil, o fetiță pe nume Scottie Marie, marți.

Vestea a fost făcută publică joi, 16 aprilie, printr-o postare pe Instagram a acesteia și a soțului său, Matt Moeller, scrie People.

Alaina Scott a distribuit primele fotografii cu nou-născuta, îmbrăcată într-un body tricotat personalizat, cu numele ei, dar și imagini cu proaspăta familie.

„Inima mea în afara corpului. Ea este totul și chiar mai mult. Scottie Marie Moeller, născută pe 14.04.2026. Bine ai venit pe lume, dulce comoară. Scottie, în onoarea «surorilor Scott». Femeile care au dat acestui nume și vieții mele atât de multă semnificație. Sper ca ea să-i dea, la rândul ei, un sens propriu și să știe mereu cât de iubită este, de mama și tata, dar și de mătușile ei. Pentru soțul meu, nu-mi vine să cred că este a noastră. Îți mulțumesc că mi-ai oferit cel mai frumos dar din viața mea. Te iubesc la infinit”, a scris ea în descriere, prezentându-și fetița.

Sursa foto: Profimedia

Fiica lui Eminem a născut o fetiță

Alaina Scott a anunțat pentru prima dată că este însărcinată cu Matt Moeller în octombrie 2025, printr-o postare pe Instagram. În imagini, ea și soțul ei apăreau într-un câmp, ținând un body alb pe care scria „Baby Moeller” și „Coming 2026”.

În secțiunea de comentarii, sora Alainei, Hailie Jade Scott, și-a exprimat bucuria pentru veste. „Sunt atât de fericită pentru voi! Abia aștept să fiu mătușa acestui micuț și Elliot este atât de entuziasmat să-și cunoască verișoara”, a scris ea.

 

Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, are trei fiice împreună cu fosta sa soție, Kim Scott — Alaina Marie, Hailie Jade și Stevie Laine, în vârstă de 23 de ani. Alaina este fiica biologică a surorii lui Kim, Dawn, iar artistul a adoptat-o legal la începutul anilor 2000, în contextul în care mama ei se confrunta cu probleme legate de consumul de droguri.

Rapperul a adoptat-o și pe Stevie în 2005, aceasta fiind fiica lui Kim și a fostului ei partener, Eric Hartter. Eminem a luat această decizie după ce s-a împăcat cu Kim. Artistul a devenit bunic pentru prima dată în aprilie, când Hailie Jade Scott a adus pe lume primul său copil, un băiat pe nume Elliot Marshall.

Încă o pierdere pentru Eminem. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai rapperului a murit

Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani

Iți recomandăm
E însărcinată cu al treilea copil, la 44 de ani! Celebra vedetă e în extaz: „Este un privilegiu și un miracol”
Showbiz internațional
E însărcinată cu al treilea copil, la 44 de ani! Celebra vedetă e în extaz: „Este un privilegiu…
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în fiecare zi”
Showbiz internațional
Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în…
Premieră pentru România la sediul NATO
Mediafax
Premieră pentru România la sediul NATO
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026....
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge acuzațiile
Adevarul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși....
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump
Digi24
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de...
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii
Mediafax
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Click.ro
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front și să renunțe la fertilizarea in vitro
Digi24
Deputații ruși cer femeilor singure să se culce cu bărbații care revin de pe front...
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
go4it.ro
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore...
