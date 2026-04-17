Eminem, bunic pentru a doua oară! Artistul are o nepoțică de nota 10

Fiica lui Eminem, Alaina Scott, a devenit mamă. Fata cea mare a rapperului, în vârstă de 32 de ani, a adus pe lume primul său copil, o fetiță pe nume Scottie Marie, marți.

Vestea a fost făcută publică joi, 16 aprilie, printr-o postare pe Instagram a acesteia și a soțului său, Matt Moeller, scrie People.

Alaina Scott a distribuit primele fotografii cu nou-născuta, îmbrăcată într-un body tricotat personalizat, cu numele ei, dar și imagini cu proaspăta familie.

„Inima mea în afara corpului. Ea este totul și chiar mai mult. Scottie Marie Moeller, născută pe 14.04.2026. Bine ai venit pe lume, dulce comoară. Scottie, în onoarea «surorilor Scott». Femeile care au dat acestui nume și vieții mele atât de multă semnificație. Sper ca ea să-i dea, la rândul ei, un sens propriu și să știe mereu cât de iubită este, de mama și tata, dar și de mătușile ei. Pentru soțul meu, nu-mi vine să cred că este a noastră. Îți mulțumesc că mi-ai oferit cel mai frumos dar din viața mea. Te iubesc la infinit”, a scris ea în descriere, prezentându-și fetița.

Alaina Scott a anunțat pentru prima dată că este însărcinată cu Matt Moeller în octombrie 2025, printr-o postare pe Instagram. În imagini, ea și soțul ei apăreau într-un câmp, ținând un body alb pe care scria „Baby Moeller” și „Coming 2026”.

În secțiunea de comentarii, sora Alainei, Hailie Jade Scott, și-a exprimat bucuria pentru veste. „Sunt atât de fericită pentru voi! Abia aștept să fiu mătușa acestui micuț și Elliot este atât de entuziasmat să-și cunoască verișoara”, a scris ea.

Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, are trei fiice împreună cu fosta sa soție, Kim Scott — Alaina Marie, Hailie Jade și Stevie Laine, în vârstă de 23 de ani. Alaina este fiica biologică a surorii lui Kim, Dawn, iar artistul a adoptat-o legal la începutul anilor 2000, în contextul în care mama ei se confrunta cu probleme legate de consumul de droguri.

Rapperul a adoptat-o și pe Stevie în 2005, aceasta fiind fiica lui Kim și a fostului ei partener, Eric Hartter. Eminem a luat această decizie după ce s-a împăcat cu Kim. Artistul a devenit bunic pentru prima dată în aprilie, când Hailie Jade Scott a adus pe lume primul său copil, un băiat pe nume Elliot Marshall.

