Mirabela Grădinaru participă la un summit organizat de Melania Trump: „Aștept să încep colaborarea cu Prima Doamnă"

De: David Ioan 25/03/2026 | 12:33
În datele de 24, respectiv 25 martie, o delegaţie oficială a României participă la un summit inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor. Evenimentul este organizat de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Conducerea de la Cotroceni a anunţat că printre invitaţi se numără şi Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.

În urma discursurilor primelor doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia, Ucraina și primului domn al Sloveniei, Mirabela Grădinaru a luat şi ea cuvântul.

Aceasta a caracterizat inițiativa Melaniei Trump ca fiind „una extrem de valoroasă, generând impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu” (n.r – al educației digitale).

„În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, adaugă prima doamnă a României.

În deschiderea summitului de la Washington D.C, Melania Trump şi-a început mesajul mulţumind ţărilor care au acceptat invitaţia.

„Bună, Polonia, România, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Ucraina, UAE….”, a comunicat prima doamnă a SUA, la începutul discursului.

De asemenea, Administrația Prezidențială a subliniat că participarea României la eveniment se datorează invitației venite din partea Melaniei Trump.

„Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state.”

Delegaţia României îi are în componenţă pe Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, şi Mirabela Grădinaru. Scopul summitului este de a promova cooperarea internaţională în vederea creşterii bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, adaugă Administraţia Prezidenţială.

În orarul evenimentului se regăsesc o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, programată pentru 24 martie, şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, care avea loc pe 25 martie, la care vor participa Primele Doamne, dar şi reprezentanţii statelor implicate. Interesele urmărite sunt educaţia digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat”, afirmă Administrația Prezidențială.

De asemenea, membrii aflaţi în delegaţie vor fi prezenţi la o masă rotundă, alături de medici români stabiliţi în SUA, cu specializări în problematica adicţiei dar şi în domenii conexe, care totodată sunt implicaţi în activitatea unor centre medicale şi de cercetare de prestigiu.

Agenda summitului mai notează şi o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, la Georgetown University, unde delegaţia se va întâlni cu directorul Matthew Biel, MD, şi echipa sa.

