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Adrian Norocel, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu mama copilului său: ”Este cazul să clarific”

De: Emanuela Cristescu 23/07/2026 | 16:23
Adrian Norocel, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu mama copilului său: ”Este cazul să clarific”
Adrian Norocel, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu mama copilului său: ”Este cazul să clarific”
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Adrian Norocel a luat foc după ce fosta lui parteneră a făcut publică o fotografie în care apare alături de el și de fetița lor. Imaginea a provocat o adevărată furtună pe rețelele de socializare, iar internauții au început imediat să speculeze o posibilă împăcare.

Deranjat la culme de zvonurile apărute, artistul a transmis un mesaj tranșant pentru a pune capăt tuturor scenariilor. Manelistul a spus că singura legătură care îl mai unește de mama copilului său este exclusiv fetița lor, iar de dragul ei încearcă să mențină un dialog civilizat.

Adrian Norocel a pus capăt speculațiilor

Fără să stea pe gânduri, Adrian Norocel a cerut publicului și Andreei, femeia cu care are o fetiță, să nu mai lase loc de interpretări și să nu o mai aducă în discuție pe Ana Negoescu, tânăra cu care a format un cuplu până luna trecută.

„Văd că fotografia postată de mama copilului meu a generat tot felul de interpretări și consider că este cazul să clarific situația. Între mine și mama copilului meu nu există nicio relație.

Ne leagă doar copilul nostru și responsabilitatea de a fi părinți, nimic mai mult. În același timp, vă rog să încetați să mai aduceți în discuție numele @ana.negoescu. Relația pe care am avut-o cu ea s-a încheiat în condiții civilizate, cu respect reciproc, iar ea nu are absolut nicio legătură cu această situație și nu merită să fie implicată în speculații sau comentarii fără rost. Respectați oamenii și nu mai creați povești acolo unde ele nu există”, a spus el.

Adrian Norocel, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu mama copilului său: ”Este cazul să clarific”
Adrian Norocel, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu mama copilului său: ”Este cazul să clarific”

De ce s-au despărțit, de fapt

Norocel părea că își găsise liniștea lângă Ana Negoescu, o brunetă focoasă, dar dragostea n-a durat mult. Relația dintre manelist și partenera lui s-a încheiat oficial luna trecută, iar decizia a fost asumată și confirmată la acel moment chiar de către brunetă. Ea a spus pentru CANCAN.RO că separarea s-a produs pe cale amiabilă, fără scene de gelozie, scandaluri sau reproșuri.

„Da, este adevărat, eu și Adrian am decis să ne despărțim. Am avut mai multe discuții în ultima perioadă și am ajuns amândoi la concluzia că, deși am încercat să facem lucrurile să funcționeze, drumurile noastre nu mai merg în aceeași direcție”, a spus ea.

Deși au încercat în repetate rânduri să își salveze povestea de dragoste, eforturile au fost în zadar. Ana a lăsat să se înțeleagă că între ei nu mai există nicio șansă de revenire la sentimente mai bune.

„Nu a fost o decizie luată impulsiv, ci una la care am ajuns după multe încercări. Nu vreau să comentez prea multe, cred că anumite lucruri trebuie să rămână doar pentru noi. A existat respect între noi și sper să rămână așa și de acum înainte. În acest moment nu mai există cale de împăcare, iar fiecare merge mai departe separat”, a mai declarat Ana.

VEZI ȘI: Despărțire-ȘOC în showbiz! Adrian Norocel și Ana și-au spus adio: „Nu mai există cale de împăcare”
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