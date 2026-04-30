Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci. Fosta gimnastă trăiește în America

Nadia Comăneci este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite gimnaste din țara noastră. De-a lungul carierei sale a adunat o avere uimitoare și deține proprietăți valoroase în Statele Unite ale Americii. Una dintre ele, cea în care și locuiește costă în jur de 2 milioane de dolari. „Zeița de la Montreal” i-a invitat pe fanii ei de multe ori în casa sa și asta pentru că a postat de multe ori imagini sau videoclipuri inedite, care scoteau în evidență decorul.

Cum arată casa fostei gimnaste

Nadia Comăneci are 64 de ani și a rămas una dintre cele mai valoroase gimnaste din întreaga lume. Ea s-a stabilit în Statele Unite ale Americii de mai bine de 30 de ani. Acolo și-a construit o viață de succes alături de familia sa. Nadia locuiește cu soțul ei Bart Conner, și fiul lor, Dylan Paul. Cuplul a reușit în toți acești ani să își construiască o avere importantă și au investit în mai multe proprietăți peste ocean. Printre ele se numără și o casă din Los Angeles, dar și una de vacanță aflată în Venice Beach. Cea din urmă a fost evaluată la peste 2 milioane de dolari. În anul 1990, ea și soțul ei s-au retras pentru o perioadă bună de timp.

În prezent, cei doi locuiesc în Norman, un oraș situat în apropiere de Oklahoma City. Locuința deținută acolo costă aproximativ 400.000 de dolari. Din această proprietate a postat mai multe imagini și videoclipuri speciale pe rețelele de socializare. Aceasta pare să fi ales simplitatea și eleganța și asta pentru că piesele de mobilier sunt alese cu grijă. Se poate observa că proprietatea este spațioasă și aerisită. În living, se vede șemineul, iar un detaliu remarcabil este faptul că pe masă sunt așezate mai multe cărți. În plus, Nadia Comăneci pare să fie o iubitoare de flori și din acest motiv, într-o încăpere sunt puse cu grijă câteva flori superbe. Ba mai mult, are o priveliște deosebită de care se bucură pe terasa ei, acolo unde sunt amenajate scaune pliabile și o măsuță.

