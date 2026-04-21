Cum a fost tratată Nadia Comăneci la Premiile Laureus. Statul român i-a pregătit alte onoruri

Nadia Comăneci a fost premiată la Oscarurile sportului, Premiile Laureus, de la Monte Carlo. Ea face parte din juriul care premiază în fiecare an excelența sporturilor. Datorită performanței sale, anul 2026 se va numi „Anul Nadia Comăneci”.

Nadia Comăneci este una dintre cele mai iubite foste gimnaste din România. Ea este cunoscută și peste hotare, iar cariera sa impresionantă dăinuie și în prezent. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la excelența sa, adică de la momentul în care a primit nota de 10. Cu ocazia aniversării, a primit un premiu important de la celebra organizație Laureus. Și în țara noastră va avea parte de onoruri speciale.

Fosta gimnastă la Premiile Laureus

Nadia Comăneci, în vârstă de 64 de ani, continuă să fie apreciată pentru medaliile de aur obținute. Aceasta a fost prezentă la Monte Carlo la Premiile Laureus, acolo unde a primit un trofeu pentru întreaga sa activitate. În 2026 se împlinesc 50 de ani de când a obținut primul 10 olimpic din istoria gimnasticii. Ea a adjudecat trei medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1976 și alte două la Jocurile din 1980, de la Moscova. De asemenea, în anul 2000 a devenit membru fondator al Academiei Sportive Laureus. Rolul său a fost esențial pentru dezvoltarea mișcării. În plus, a promovat în toată lumea programe care susțin diferite comunități. Totodată, s-a folosit de sport pentru a îmbunătăți rezultatele și pentru ca tinerii aflați în risc să aibă mai multe oportunități.

În timpul decernării premiului, fosta gimnastă olimpică a vorbit cu emoție despre cum i-a schimbat viața câștigarea medaliei de aur de la Montreal în 1976.

Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul, a povestit Nadia.

Cum va fi onorată Nadia în România

Anul trecut, președintele Nicușor Dan, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca „Anul Nadia Comăneci”. Proiectul a fost adoptat cu prilejul aniversării a 50 de ani de la obținerea primul 10 din istoria gimnasticii. În cadrul acestuia vor avea loc mai multe evenimente organizate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. În plus, Ion Țiriac face o sală pentru Nadia, iar statul ar putea să îi ofere Steaua României, cea mai importantă distincție oferită de statul român.

