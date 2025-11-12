Acasă » Exclusiv » Detalii din viața Zeiței de la Montreal. Secretul mariajului de 29 de ani + totul despre relația cu fiul ei. Nadia Comăneci: “Respectul este extrem de important”

Detalii din viața Zeiței de la Montreal. Secretul mariajului de 29 de ani + totul despre relația cu fiul ei. Nadia Comăneci: “Respectul este extrem de important”

De: Andreea Archip 12/11/2025 | 18:47
Zeița de la Montreal, cum a fost supranumită fosta campioană la gimnastică, aniversează astăzi frumoasa vârstă de 64 de ani. Nadia Comăneci este stabilită cu soțul Bart Conner și fiul lor, Dylan, în America, dar face drumuri dese în România. Fie că e vorba de proiecte care au legătură cu sportul, spoturi publicitare pentru branduri cosmetice sau pur și simplu timp de calitate alături de familia ei din țară, Nadia Comăneci se bucură de fiecare prilej ivit de a reveni pe plaiurile natale. Prezentă la un eveniment recent, Nadia Comăneci a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre dubla aniversare de anul viitor, când se vor împlini 50 de ani de la primul 10 obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal, dar și 30 de ani de mariaj. Ea ne-a povestit și despre decizia fiului ei de a pleca de acasă pentru studii.

Nadia Comăneci lucrează la documentarul “Nadia”  împreună cu regizorul Tudor Giurgiu. Românca a devenit prima gimnastă din istoria olimpică care a obținut punctajul perfect de 10 pentru un exercițiu impecabil executat la paralele, iar anul viitor se vor împlini 50 de ani de la acel eveniment.

Nadia Comăneci: “Lucrăm la documentarul “Nadia” pentru anul viitor, a 50-a aniversare a primului 10”

CANCAN.RO: Anul viitor vom vedea documentarul „Nadia”.

Nadia Comăneci: Știam de Tudor Giurgiu de ceva ani de zile, însă acum ne considerăm foarte buni prieteni deoarece lucrăm la documentarul “Nadia” pentru anul viitor, a 50-a aniversare a primului 10. Și nu numai “Nadia”, ci o aniversare a gimnasticii, a sportului românesc și internațional. Cred că este un moment de istorie care trebuie sărbătorit și generația să se bucure de ce s-a întâmplat acum 50 de ani în sportul românesc.

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați reușit să plecați din țară și să vă împliniți un vis peste ocean. Cum este viața dumneavoastră în prezent?

Nadia Comăneci: Nu am plecat din țară definitiv, mă consider locuitor și cetățean român. Deci tot ce am câștigat în cariera mea și provocările pe care le-am avut au fost pentru că m-am născut aici. E acasă, mă simt acasă, am familia aici, n-am dispărut, încă sunt în zona sportului, încerc să încurajez generația de astăzi ca să înțeleagă importanța contactului fizic și a mișcării și a sportului și doar să spun că mă bucur.

Nadia Comăneci, despre proiecte și mariajul de 29 de ani

Nadia Comăneci: “Respectul este extrem de important”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră și cum l-ați gestionat la momentul respectiv? Sunteți o inspirație pentru mulți copii care își doresc să facă performanță.

Nadia Comăneci: Deci este important să se știe că nu trebuie să te naști într-un loc anume ca să fii cel mai bun la ceva. Bineînțeles că este muncă, dar găsești o pasiune. Să nu lași pe cineva să vină să spună că această cale pe care o alegi nu este bună pentru tine. Și să ai încredere. Speranța este extrem de importantă. Și să se știe că sunt provocări extrem de grele în viață și să nu se lase bătuți și să meargă înainte.

CANCAN.RO: Anul acesta ați sărbătorit 29 de ani de mariaj.

Nadia Comăneci: Da și facem 30 anul viitor.

CANCAN.RO: V-ați reînnoit jurămintele?

Nadia Comăneci: Nu le-am înnoit, însă anul viitor, la 30 de ani, de fapt 30-50, va fi un an plin de sărbători.

CANCAN.RO: Care ar fi secretele mariajului longeviv între doi sportivi de performanță?

Nadia Comăneci: Prietenia. Prietenia de bază pe care o avem și respectul. Respectul este extrem de important.

Nadia Comăneci: “Dylan ne-a părăsit, a plecat în Santa Monica, a început facultatea”

CANCAN.RO: Aveți o bijuterie de suflet?

Nadia Comăneci: Da, o cruciuliță pe undeva pe aici. (n.r. la gât) Este o cruciuliță a copilului meu.

CANCAN.RO: Dylan ce face? Este student?

Nadia Comăneci: Dylan ne-a părăsit, a plecat în Santa Monica, a început facultatea. Îi place ideea de independență, de a învăța ce înseamnă independența, vine și cu bune și mai puțin bune. Ne sună în fiecare zi, vorbim pe FaceTime și ne place că își încearcă viața într-o direcție care este puțin diferită față de a noastră. Studiază Business.

