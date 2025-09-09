Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă

O comunitate întreagă din Drobeta Turnu Severin a fost zguduită de o tragedie cumplită, petrecută chiar în primele zile ale noului an școlar. O femeie în vârstă de 50 de ani, profesoară, și fiul ei de doar șapte ani au fost descoperiți fără viață în apartamentul lor. Descoperirea a fost făcută după ce rudele au alertat autoritățile, îngrijorate că nu mai reușeau să ia legătura cu femeia.

Pompierii chemați în ajutor au spart ușa locuinței și au găsit cele două trupuri neînsuflețite. Informațiile preliminare arată că băiatul ar fi fost ucis, iar ulterior mama lui și-ar fi pus capăt zilelor. Dosarul a fost preluat de anchetatori, iar trupurile au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care urmează să stabilească cu exactitate cauzele și momentul decesului.

De ce a făcut profesoara acest gest tragic

Drama se conturează în jurul unui context personal dificil. Femeia trecuse prin numeroase încercări înainte de a deveni mamă. După ani lungi de tratamente și proceduri de fertilizare in vitro, la vârsta de 43 de ani reușise să aducă pe lume un băiat. Minunea pe care o așteptase aproape toată viața părea să-i fi schimbat destinul. Dar, la șapte ani distanță, totul s-a sfârșit în cel mai dureros mod.

Surse judiciare arată că femeia se afla în plin proces de custodie cu fostul soț, care solicitase prin instanță dreptul de a crește copilul. Această situație tensionată pare să fi avut un impact puternic asupra stării sale psihice. În ultimele luni, se confrunta cu episoade de depresie și se izola din ce în ce mai mult. Presiunea suplimentară a litigiului, combinată cu teama de a-și pierde copilul, ar fi putut fi factorii care au împins-o către gestul extrem.

Femeia nu s-a prezentat la școală în prima zi de cursuri, unde era așteptată să-și întâmpine elevii. Nici copilul nu a ajuns la clasa pregătitoare, ceea ce a ridicat semne de întrebare în rândul celor apropiați. Lipsa oricărui semn de viață a determinat familia să intervină. Când pompierii au intrat în apartament, era deja prea târziu.

Cazul ridică numeroase întrebări și scoate în evidență fragilitatea psihicului în situații de presiune emoțională și conflict familial. Specialiștii atrag frecvent atenția asupra importanței sprijinului psihologic pentru persoanele implicate în procese de custodie sau în alte contexte traumatizante, unde anxietatea și teama pot deveni copleșitoare.

Accident cu 14 victime la Mangalia! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători, după ce a vrut să își incendieze iubita. Gheorghiță Sava intră la maximă siguranță