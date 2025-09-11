Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț

Tragedie cutremurătoare în Mehedinți. O profesoară în vârstă de 57 de ani și fiul ei au fost găsiți morți în propria casă. Primele rezultate ale anchetatorilor ar indica faptul că femeia și-ar fi ucis copilul, apoi și-ar fi luat viața.

Se amplifică ancheta în cazul profesoarei din Mehedinți și a copilului ei, în vârstă de 7 ani, care au fost găsiți fără suflare în apartamentul în care locuiau. Autoritățile iau în calcul ipoteza că femeia și-ar fi ucis copilul, apoi s-a spânzurat. Persoanele apropiate care o cunoșteau pe femeie nu înțeleg cum a recurs la acest gest. Cea care a alertat autoritățile a fost chiar sora profesoarei, care nu a mai reușit să dea de femeie timp de două zile.

Profesoara din Mehedinți și-ar fi ucis fiul

Băiatul trebuia să înceapă clasa zero, dar nu a ajuns la școală. Pe data de 9 septembrie, sora profesoarei a bătut la ușa familiei și dacă a văzut că nimeni nu răsounde, a sunat de urgență la 112. Băiatul de 7 ani a fost găsit fără viață pe pat, iar mama lui era moartă în altă cameră. Au ajuns și echipajele medicale, dar nu s-a mai putut face nimic pentru cei doi.

Directorul liceului la care aceasta era cadru didactic a povestit anchetatorilor că a văzut-o în urmă cu doar câteva zile și nu părea să aibă vreo problemă sau să dea de bănuit că va face așa ceva.

„Le-am spus polițiștilor că doamna profesor săptămâna trecută a venit la școală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme și nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este șocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este șocat”, a spus directorul liceului, Ghiță Dorin Oprescu, potrivit Actual Mehedinți.

Profesoara de 57 de ani și fostul său soț duceau o luptă aprigă pentru custodia copilului de 7 ani. Încă din anul 2020, aceștia s-au acuzat reciproc în instanță. Tatăl copilului ar fi depus plângere împotriva femeii pentru nerespectarea măsurilor privind încredințarea copilului, iar aceasta a fost sancționată cu un avertisment.

„La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri pentru 7 infracțiuni pe care le-ar fi săvârșit tatăl minorului: nuditate infantilă, amenințare, hărțuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declarații și fals în înscrisuri. În final, toate plângerile s-au finalizat cu soluții de clasare”, potrivit judecătorului Cosmin Sima, vicepreședintele Tribunalului Mehedinți.

După ce a primit doar un avertisment, profesoara apărea ca inculpată într-o cauză penală.

„Mâine, pe rolul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin urma să aibă loc soluționarea altei cauze penale în care mama minorului figura ca inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare”, a mai adăugat judecătorul.

